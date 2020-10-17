Дніпро-квітучий: співробітники мерії та мешканці ОСББ висадили 70 молодих дерев

У Дніпрі триває декадник #Дніпро_квітучий. У рамках цієї акції та комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював міський голова Борис Філатов, 17 жовтня співробітники Дніпровської міської ради та мешканці будинків ОСББ висадили 70 молодих саджанців, серед них клени, берези, ясені, горобини, дуби, вільхи та інші. Співробітники Єдиної гарячої лінії Дніпровської міської ради висадили 15 кленів уздовж алеї біля школи №37.

"Ця алея була зроблена біля школи нещодавно, і тут були місця для молодих саджанців. Посадили сьогодні 15 молодих кленів, які є гіпоалергенними. До цього процесу долучилися ті оператори, які сьогодні не працюють, оскільки єдина гаряча лінія працює цілодобово. Але ті, що змогли, залюбки підтримали таку гарну акцію по висаджуванню дерев. "Неймовірні відчуття і задоволення отримали від такої роботи, яка згуртовує колектив. А головне – наш рідний Дніпро стане ще більш зеленішим, - підкреслила директорка Єдиної гарячої лінії ДМР Ірина Чуб.

До суботнього висаджування дерев долучилися і співробітники департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Вони висадили клени, бузок у сквері Героїв полку "Дніпро-1", що по вул. Савченка.

"Із превеликим задоволенням наш колектив приєднався до ініціативи міського голови Бориса Філатова в рамках декадника з висаджування дерев. Впевнені, що спільними зусиллями перетворимо наше рідне місто на ще більш зелене та квітуче", - сказав начальник відділу контролю управління з питань розвитку місцевого самоврядування департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Сергій Васильєв.

Активними учасниками декадника #Дніпро_квітучий є також і мешканців будинків ОСББ.

"Більшість жителів будинків ОСББ – це активні мешканці, які подали заявки, щоб і на територіях їхніх будинків були висаджені дерева в рамках масштабної акції – декадника #Дніпро_квітучий. Загалом мешканці ОСББ завжди одні із перших відгукуються на такі акції і можуть якісно організувати процес", - наголосив спеціаліст по роботі з ОСББ, ЖБК та ОСН департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Владислав Макарець.

Так, на території будинку ОСББ по вул. Січових Стрільців, 90 Д, а також біля житлових будинків поруч (вул. Січових Стрільців, 88, 90, 90Б) цього дня висаджено п'ятнадцять беріз, кленів, горобин, черемх.

"Ми цілорічно доглядаємо за територією зеленої зони нашого будинку. Газон постійно косимо. Улаштували систему поливу. Вдячні міській владі за можливість взяти участь у такому декаднику. Тепер біля нашого будинку з’явилося іще більше дерев. Звісно, чим частіше такі акції проводитимуться, тим краще", - підкреслив голова правління ОСББ "Січових Стрільців, 90 Д" Владислав Мирошниченко.

Побільшало дерев і на подвір’ї будинку ОСББ по просп. Д. Яворницького,117. Тут висадили десять молодих саджанців: ясені, абрикоси та сливи Піссарді. До роботи долучилися не лише дорослі мешканці, а й діти.

"Територія нашого двору збагатилася молодими деревами. Звичайно, це гарна акція з озеленення міста, яку ініціювала міська влада. Ми завжди готові долучатися до таких насправді важливих заходів", - додав мешканець будинку по просп. Д. Яворницького, 117 Олег Вишневецький.

Під час декаднику #Дніпро_квітучий співробітники департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики, підпорядкованих комунальних підприємств, Єдиної гарячої лінії для звернень громадян ДМР, а також слухачі Університету третього віку, члени ОСББ і ЖБК висадять понад тисячу дерев.

Нагадаємо, в рамках комплексної програми з озеленення міста та декадника #Дніпро_квітучий у Дніпрі планується висадити 25 тисяч дерев та кущів.