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Дмитро Маринін
Дмитро Маринін
Політик, екс-депутат Харківської міської ради Всі статті автора

Несколько слов про "товарища Жукова": Кернесу он нужен в последнюю очередь

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Постараюсь очень коротко по вчерашнему голосованию в Харьковском городском совете по возврату названия проспекту имени Жукова...

Во-первых, Кернесу этот Жуков нужен в самую последнюю очередь.

Кернес понимает, что его время "царствования" подходит к завершению, он никому не интересен...

Также он понимает, что его партия "доверяй ворам" совместно с "донбасяниным" Мураевым и другими представителями пятой колонны кремля никак не попадают в новый состав ВР. Но жалкие попытки обратить на себя внимание, Гена всё же делает))

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Во-вторых, Гена Кернес в очередной раз подтвердил! Он ТРУС!

Он больше всех в сессионном зале рассказывал о необходимости "вернуть историческое название" проспекту, но именно сам Кернес за решение о переименовании не голосовал!)

Несколько слов про "товарища Жукова": Кернесу он нужен в последнюю очередь

Зато, я уверен, те пятьдесят девять "голов", которые нажали на зеленую кнопку "за" будут привлечены к уголовной ответственности по статье 436-1 УК Украины.

А Кернес будет всем рассказывать, что подписал коллегиальное решение большинства депутатов Харьковского горсовета.

Ай да гена! Ай да напёрсточник!

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Ну и главное то, что Геннадий Кернес в очередной раз подтвердил свой статус, который тянется за ним ещё с 90-х годов... Трусость и предательство - это главные черты его характера .

На теледебаты со мной в прямом эфире выйти испугался).

Я даже предлагать ему больше не буду).

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Я вызываю Геннадия Кернеса на "дуэль"!

И даже вчера с голосованием за "товарища Жукова" показал своё настоящее "лицо"!

А как кричал, как кричал))) "Мы восстановим!"

Оставалось ему только на последок крикнуть после голосования - "Ура! Товарищи") А в ответ дружное "Ура" от послушного стада из пятидесяти девяти голов)))

Ну а мы продолжаем идти дальше по пути очищения Харькова от коррупции и "агентуры фсб" во главе с трусливым напёрсточником!

Слава Украине!

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Автор
Дмитро МаринінДмитро Маринін
Особа
Геннадій Кернес
Місце
УкраїнаХарків
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Здравствуй фракция моя, как я облажалсЯ, Ты нажала кнопки вся, а я воздержалсЯ
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Питон Каа
Питон Каа
Я то думал, что на Украине уже поняли что экономический успех страны заключается не в валянии памятников и не в переименовании улиц, ан нет. Ну пусть скачут дальше, пропасть уже совсем близко.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Питон Каа, советчик хренов, может скажешь, куда вы дели названия таких ваших городов, как Ленинград (святыня - колыбель революции), Свердловск, Горький, Куйбышев, Брежнев, Калинин и др., неразрывно связанные с эпохой любимого вами ссср. Или именно их переименование помогло вам добиться поразительных экономических успехов и нам нужно взять с вас пример? А то мы как-то в вопросе переименований и декоммунизации как-то отстаем от вас... Чувствуется, что этот вопрос вас как-то не по-детски волнует!
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Питон Каа, "На Украине" и "поняли" в одном предложении звучит очень странно.
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