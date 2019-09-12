Визит президента Владимира Зеленского в США, запланированный на 23 сентября, станет первым тестом для заявленного приоритета на экономическую дипломатию.

Естественно, дружественная встреча с Дональдом Трампом важна сама по себе, но без конкретных результатов для украинской экономики это будет просто соблюдение ритуала. В чем может выражаться конкретный результат?

Владимир Зеленский и Дональд Трамп 5 Канал

Главные ожидание украинских промышленников связаны с отменой или смягчением 25% пошлины на сталь.

На сегодняшний день в связи со снижением мировых цен это фактически запретительная пошлина. Дональд Трамп, с одной стороны, протекционирует своих собственных производителей.

Но при этом идет на встречу странам, которые являются стратегическими партнерами США, и для них пошлину или отменяет вовсе (Австралия, Канада, Мексика), или заменяет ее квотой (Бразилия, Южная Корея, Аргентина). Оба варианта были бы восприняты украинскими экспортерами как безусловная победа. А ещё это показало бы разницу со стилем дипломатии предыдущего президента.

Стоит напомнить, что по итогам встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом летом 2017 года Украина заключила миллиардную сделку на поставку американских локомотивов. Это было преподнесено как большая дипломатическая победа, но на самом деле это было самое настоящее дипломатическое и экономическое поражение.

И без того троекратное отрицательное торговое сальдо с США было усугублено масштабным импортным контрактом. И о сколько-нибудь существенной локализации производства американских локомотивов в Украине с тех пор тоже ничего не слышно.

Как депутат-мажоритарщик, избранный в промышленной части Днепра, я прекрасно понимаю еще и социальные последствия успешности или неуспешности подобных визитов украинских президентов. Контракт на миллиард долларов с локализацией в Украине означал бы рост заработных плат на предприятиях железнодорожного комплекса, украинцы недополучили эти деньги в свои кошельки. Отмена или замена "пошлины Трампа" - это также прямая связь с заработными платами на металлургических заводах. Для украинских городов, где присутствует металлургия, ее доля в местном ВВП, уплате налогов на содержание школ и больниц, нередко превышает 50%.

Цена вопроса именно такова.

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