Для знищення морських цілей: Україна отримає новітні ударні безпілотники

Україна і Туреччина підписали угоду про закупівлю для українського війська ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

Про нову перемогу повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook. "Ці ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня, крім вискотехнологічних характеристик, також можуть бути доукомплектовані сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних і фортифікаційних споруд, а також морських цілей", – пояснив він.

Відзначається, що угода між Державною компанією "Укрспецекспорт", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", і турецькою компанією Baykar Makina є частиною заходів по розширенню військово-технічного співробітництва між Україною і Туреччиною.

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"Продовжуємо переозброювати українську армію сучасними зразками, що відповідають стандартам НАТО!" – заявив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент пообіцяв, що Україна в 2019 році продовжить переозброєння армії за стандартами НАТО.

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