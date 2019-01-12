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Для знищення морських цілей: Україна отримає новітні ударні безпілотники

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Україна і Туреччина підписали угоду про закупівлю для українського війська ударних турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

Про нову перемогу повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook. "Ці ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня, крім вискотехнологічних характеристик, також можуть бути доукомплектовані сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних і фортифікаційних споруд, а також морських цілей", – пояснив він.

Відзначається, що угода між Державною компанією "Укрспецекспорт", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", і турецькою компанією Baykar Makina є частиною заходів по розширенню військово-технічного співробітництва між Україною і Туреччиною.

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Bayraktar TB2

Bayraktar TB2

Велика військова енциклопедія

"Продовжуємо переозброювати українську армію сучасними зразками, що відповідають стандартам НАТО!" – заявив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент пообіцяв, що Україна в 2019 році продовжить переозброєння армії за стандартами НАТО.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Алкаш...ты бы лучше похвалился тем что построил создал...Ну хоть чем нибудь
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Andreevski Andrey, умный и так все знает а безмозглым нет смысла объяснять. Спи и дальше.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Страна населённая дебилами и возглавляемая президентом идиотом
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
О новой победе???Над кем????
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