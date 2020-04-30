Зеленському пригадали знущальний номер про Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський опинився у кадровій безвиході: дійшло до його готовності працювати з людьми, з яких він "знущався" в часи акторської кар'єри.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній дипломат Дмитро Чекалікін, коментуючи можливе призначення експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром із реформ.

"У Зеленського криза кадрової політики, безвихідь. Я знаю багатьох людей, які отримували запрошення від цієї команди, але бояться. Бо це фактично поставити крапку у своїй кар'єрі, зіпсувати собі реноме, а декому навіть спаплюжити некролог. Президент шукає контраверсійних осіб", – зазначив Чекалкін.

Володимир Зеленський і Міхеіл Саакашвілі

Колишній дипломат згадав виступ Зеленського під час російсько-грузинського конфлікту 2008 року, де він грав Саакашвілі, який на колінах просить пробачення у тодішнього американського президента Джорджа Буша за начебто розтрату коштів США.

"Зеленський називав себе Міхо Гамарж*па і на колінах перед російським актором, який грав роль Буша, каявся у гріхах, що він разом із Ющенком дерибанить американські гроші. Окрім того, Зеленський називав його наркоманом, корупціонером і придуркуватим гастарбайтером. Як після такого паплюження репутації людині із кавказьким гонором іти на співпрацю із Зеленським? Але для Саакашвілі це дуже показово. Колись він так само на 180 градусів змінив своє ставлення до Тимошенко. Як на мене, він геть аморальна персона", – підсумував Чекалкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фракції "Слуга народу" немає єдиної думки щодо призначення колишнього президента Грузії і ексглави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром із реформ.