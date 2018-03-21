Для захисту українців: у Клімкіна визначилися із невизнанням виборів Путіна

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що найбільш прийнятною реакцією Верховної Ради на вибори президента РФ є заява про їхнє невизнання на території окупованого Криму.

Про це на засіданні комітету у закордонних справах сказав начальник політичного відділу департаменту протидії загрозам з боку РФ МЗС України Марко Шевченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство закордонних справ підтримує законопроект (проект постанови) №8168, який також продовжує політику невизнання спроби анексії частини території України і не визнає легітимність виборів президента Російської Федерації на окупованій території, який засвідчить, що ці вибори не можуть служити ні доказом, ні обґрунтуванням зміни українського статусу цих територій", - пояснив Шевченко.

За його словами, МЗС не підтримує проект постанови №8153, який передбачає заяву про невизнання російських виборів повністю, "їхніх результатів, правових наслідків і, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи".

Представник МЗС зазначив, що визнання нелегітимними виборів президента РФ негативно позначиться на можливостях МЗС щодо захисту українських громадян в Росії, зокрема незаконно засуджених.

Шевченко зазначив, що проект постанови про невизнання цих виборів виключно на території Криму "знаходиться ближче" до висновків БДІПЛ/ОБСЄ, у яких не йдеться про нелегітимність виборів президента РФ у цілому.

Раніше "Обозреватель" проаналізував, чим обернеться невизнання виборів президента РФ для України.