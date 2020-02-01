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1 лютого • оновлено в 16:59
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"Для України це війна!" Клімкін оцінив авантюру Путіна з Конституцією в Росії

2.9т
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Колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що Росія не відмовиться від своїх окупаційних планів в Україні.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю в ефірі "Радіо Свобода" в суботу, 1 лютого, оцінивши зміни РФ до Конституції.

"Створюється окрема реальність, цивілізація в цивілізації. Це означає війну! Не обов'язково військову. З Україною в контексті спроби легалізувати окупацію Криму, і те, що роблять на Донбасі.

Путін не мріє бачити себе лідером держави. Йому треба стати керівником, увійти в історію якоїсь нової країни. Намагатимуться включати в свій склад все. І частину України теж. Але він не зупиниться", – вважає дипломат.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Павло Клімкін
Місце
Україна
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россия москва
россия москва
а кто ,кому и когда объявлял предыдущую "в.о.йну"?
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3
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Епть. А я слышал на обозе шо Путин скоро помрет...А Клим даже не в курсе..
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Ку Алексей
Ку Алексей
Дайте ему селёдки!(с)
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4
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