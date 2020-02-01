"Для України це війна!" Клімкін оцінив авантюру Путіна з Конституцією в Росії

Колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що Росія не відмовиться від своїх окупаційних планів в Україні.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю в ефірі "Радіо Свобода" в суботу, 1 лютого, оцінивши зміни РФ до Конституції.

"Створюється окрема реальність, цивілізація в цивілізації. Це означає війну! Не обов'язково військову. З Україною в контексті спроби легалізувати окупацію Криму, і те, що роблять на Донбасі.

Путін не мріє бачити себе лідером держави. Йому треба стати керівником, увійти в історію якоїсь нової країни. Намагатимуться включати в свій склад все. І частину України теж. Але він не зупиниться", – вважає дипломат.

Клімкін розкрив плани Путіна в Україні

Як писав OBOZREVATEL, журналістка Яніна Соколова раніше попередила про кінцеву мету Путіна в Україні, заявивши, що він збирається відновити СРСР.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!