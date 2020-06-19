Для просування Шкарлета на крісло глави МОН створять нову посаду – ЗМІ

Для Сергія Шкарлета створять посаду в МОН

Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра освіти та науки нібито хочуть призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

Зазначається, що для для цього в МОН України введуть нову посаду заступника міністра з євроінтеграції. Цю інформацію ZN.UA підтвердили джерела в секретаріаті Кабінету міністрів.

На посаду нібито планують призначити Шкарлета, після чого – покласти на нього обов'язки тимчасового глави відомства.

Раніше парламентський комітет із питань освіти, науки та інновацій не підтримав призначення Шкарлета на посаду глави МОН.

Як повідомив OBOZREVATEL, Сергій Шкарлет є ексрегіоналом і колись – наймолодшим ректором України.