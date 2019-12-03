Для розслідування справ Майдану: монобільшість підтримала важливий закон про ДБР

Монобільшість Верховної Ради України проголосувала у другому читанні за законопроєкт №2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань". Його метою є вдосконалення діяльності органу.

За документ віддали свої голоси 250 нардепів під час пленарного засідання парламенту 3 грудня. Так, його підтримали 224 нардепи від "Слуги народу", два – від "Опозиційної платформи – За життя", один – від групи "За майбутнє", 18 – від "Голосу" і п'ять позафракційних.

Водночас "Європейська солідарність" і "Батьківщина" не віддали за законопроєкт в цілому жодного голосу. Однак партія Петра Порошенка підтримала правку, що стосується розслідування справ Майдану.

Вона передбачає дозвіл переходити без конкурсу в ДБР тим слідчим і прокурорам, які займалися розслідуванням справ Майдану в ГПУ.

Підсумки голосування за закон про ДБР Скриншот відео

Підсумки голосування за закон про ДБР Скриншот відео

Голосування за поправку про справи Майдану Скриншот відео

"Для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони на день набуття чинності цим законом проводять досудове розслідування або здійснюють процесуальне керівництво (не менше чотирьох місяців поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, що підлягають передачі за підслідністю до ДБР, але не пізніше 11 січня 2020 року", – йдеться в законопроєкті.

Також проголосований законопроєкт дав старт перезапуску ДБР. Згідно з ним, директор відомства Роман Труба і його заступники підуть у відставку.

ДБР

Крім того, в документі прописані такі зміни, що стосуються роботи ДБР:

змінюється правовий статус органу – ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції;

уточнюються система ДБР, порядок затвердження організаційної структури відомства, порядок утворення його територіальних управлінь;

змінюється підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату і територіальних управлінь ДБР (тепер цим буде займатися Кабмін за поданням директора ДБР);

уточнюються порядок призначення директора ДБР і його повноваження;

нормуються підстави притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку, яка дозволяє перехід розслідувань щодо вбивств на Майдані з ГПУ до ДБР без конкурсу слідчих і прокурорів, 27 листопада.

Напередодні адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення розслідувань справ Майдану, вимагаючи ухвалити цю поправку.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що справи Майдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. Але він запевнив, що ці провадження не будуть "поховані".

26 листопада в Києві влаштували акцію на підтримку Закревської. Люди вимагали "не злити справи Майдану".

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