"Для росіян це перемога": стало відомо, чому Україна влаштувала демарш у ПАРЄ

Відмова України брати участь в осінній сесії ПАРЄ – це спеціально розроблена стратегія. Інакше країна де-факто погодилася б з поверненням Росії до діяльності асамблеї.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара. За його словами, відмова України від ПАРЄ була узгоджена з балтійськими країнами, Грузією та Великобританією.

Він розповів, що демарш складається із декількох моментів. Перший – була сформована нова делегація, але ПАРЄ не повідомили про те, що вона починає діяти. Крім того, Україна не збирається брати участь у сесійній роботі, крім тих питань, які безпосередньо стосуються України або Російської Федерації.

Стало відомо, чому Україна влаштувала демарш у ПАРЄ

"У комітетах українська делегація планує працювати. Це той майданчик, від якого ми не можемо відмовлятися. По-перше, не можна залишати ПАРЄ як майданчик для Росії продовжувати пропаганду й шкодити позиціям України, просувати ідею, що "у них все гаразд, в анексованому Криму, ніяких порушень прав, зокрема, кримських татар, немає". А також щодо порушень прав людини у самій Росії проти російських громадян.

І другий, дуже важливий момент – сутність путінського режиму та, власне, всієї Росії, починаючи від царизму, радянського періоду – це порушення прав людини. Цей режим суперечить важливим для нас речам – верховенству права, демократії, свободи слова. І ПАРЄ є майданчиком, створеним, щоб ці питання обговорювати. Тому ми не можемо залишити цю організацію, давши можливість Росії там фактично господарювати", – розповів Хара.

Він зазначив, що ПАРЄ не є вирішальним майданчиком із точки зору припинення агресії Росії в Донецьку, Луганську, повернення Криму, а також припинення агресії в інших сферах. Оскільки війна йде не тільки у Донецьку, Луганську, вона й в інформаційному та кіберпросторі, енергетичній, гуманітарній сферах.

Хара додав, що для росіян демарш України в ПАРЄ – це перемога, але не поразка України.

"Ця поразка цієї організації. Позиція української делегації, вважаю, дуже правильна. Проблема – не в Україні, не в тому, що ми образилися, а в організації. Європейці, які пишаються досягненнями у захисті прав людини, іншими демократичними досягненнями – зрадили свої принципи. Оскільки Росія не виконала жодної умови, але повернулася до повноправного членства, і, напевно, вони ще планують якось протягнути легітимізацію окупованих територій. Не виключено, що будуть якісь представники з Криму... що для нас неприпустимо", – підсумував експерт.

Як писав OBOZREVATEL, Україна спільно з декількома країнами групи Балтік+ ухвалила рішення не брати участь у відкритті сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 30 вересня. Також інші держави вирішили ігнорувати заходи, присвячені 70-річчю Ради Європи.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!