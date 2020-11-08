Для реінтеграції Донбасу знадобиться мінімум 25 років, – Резніков

Процес реінтеграції окупованих територій Донбасу може зайняти мінімум 25 років.

Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він зазначив, що важливо розрізняти поняття "реінтеграція" і "деоккупація".

"Я, по суті, як один з провідних лікарів сьогодні, який цим займається, я переконаний, що потрібно людям говорити правду, навіть якщо вона дуже неприємна, щоб оцінити фактаж, який є, і з чим ми будемо працювати.

Тому, коли я говорю, що реінтеграція займе багато часу, 25 років, як мінімум, то я відразу підкреслюю, що реінтеграція і деоккупація – це різні речі. Вони пов'язані. Навіть з моменту деокупації реінтеграція матиме своє продовження – від розмінування і так далі", – розповів Резніков.

Як писав OBOZREVATEL, Олексій Резніков також пояснив: в рамках нового плану щодо реалізації Мінських угод Україна розглядає кілька варіантів забезпечення охорони правопорядку після виведення іноземних військ і незаконних формувань з території окупованого Донбасу.