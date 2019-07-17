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Для Путіна питання закрито: названо головну розбіжність президента РФ із Медведчуком

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Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук визнає анексований Крим українським, у той час як президент РФ Володимир Путін вважає вкрадений український півострів частиною Росії.

Саме в цьому і полягає головна розбіжність у їхніх позиціях, що не дасть закрити територіальне питання, навіть якщо в Україні буде лояльна до російського президента влада, вважає журналіст Віталій Портников.

"Федералізація країни, особливий статус окупованих регіонів, прямі переговори з російськими найманцями, збереження на території Донбасу російських збройних сил і їхніх найманців під маскою "народної міліції" – про все це неодноразово заявляли і Володимир Путін, і Сергій Лавров, й інші російські керівники. Не буду повторюватися. Поцікавлюся іншим питанням: а що робити з Кримом – Кримом, який є одним із суб'єктів Російської Федерації відповідно до Конституції цієї країни (ще одним суб'єктом, як відомо, є Севастополь)? У своєму інтерв'ю корпорації Бі-Бі-Сі Віктор Медведчук підкреслив, що вважає Крим українським і говорить про це Путіну. А той вважає півострів російським – і з точки зору міжнародного права, і з точки зору історичної справедливості. Взагалі", – нагадав він.

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Путін і Медведчук

Путін і Медведчук

Портников вважає, що у Віктора Медведчука немає ніякої відповіді на питання, як вирішувати кримську проблему – як і у будь-якого іншого проросійського політика в Україні.

"Медведчук може багато говорити про російсько-українські відносини, Донбас, ув'язнених. Але про Крим він говорить тільки одне: Крим – український. А далі? Чи готове буде російське керівництво визнати цю точку зору навіть якщо в Києві з'явиться співчуваючий Путіну президент? Давайте будемо чесними: не буде готове. Для Володимира Путіна питання про Крим закрите ще й тому, що приєднання півострова до Росії – важливий елемент легітимності його режиму. Відмовитися від цього добровільно – означає своїми руками зруйнувати міф про "збирачів земель". А це вже означає, що питання "Чий Крим?" звучатиме за будь-якої української влади і проблема відновлення територіальної цілісності України залишиться головною проблемою російсько-українських відносин", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук заявив, що не згоден із президентом РФ Володимиром Путіним, ніби українці і росіяни – одна нація.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук Віталій Портніков
Місце
Україна
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Hecke Josef
Hecke Josef
Адольф Алоизович тоже считал Republik Österreich территорией немецкой нации ,впрочем как и Sudetenland,Danzig и прочие территории "немецкого мира".Просчитался..Новому фюреру русского мира наука не пошла в назидание.Время придет..
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Hecke Josef, Вот твоему фюреру Алоизовичу и дали пинка русским сапогом, и летел он вместе с твоим дедом -полицаем,через всю Европу, ...хотя нет твоего деда-полицая, наверное повесили в 1945-м
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Мир Миру
Мир Миру
У політиці так і є. А в природі Крим повертається до свого засушливого стану без дніпровської води.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Мир Миру, Это все в ваших головах покрытых кастрюлями,происходит, а вообще в Крыму .начиная с 2014 года. ни разу не было перебоев с питьевой водой(по крайней мере в крупных городах) на сегодняшний день все крымские водохранилища заполнены на 80-90% ,(и это середина июля!!!) Так что басни про "засушливый Крым" как и про "обесточенный Крым", и "крым без продовольствия", и "Крым без связи и интернета" оставь своим кастрюлеголовым друзьям
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Мир Миру,
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Питон Каа
Питон Каа
Ну, мало ли что там думает Медведчук или еще какой-нибудь "чук". Может он еще думает что Луна - украинская. Главное - это как фактически обстоят дела. А фактически они обстоят так, что Крым российский и этот вопрос закрыт.
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