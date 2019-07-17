Для Путіна питання закрито: названо головну розбіжність президента РФ із Медведчуком

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук визнає анексований Крим українським, у той час як президент РФ Володимир Путін вважає вкрадений український півострів частиною Росії.

Саме в цьому і полягає головна розбіжність у їхніх позиціях, що не дасть закрити територіальне питання, навіть якщо в Україні буде лояльна до російського президента влада, вважає журналіст Віталій Портников.

"Федералізація країни, особливий статус окупованих регіонів, прямі переговори з російськими найманцями, збереження на території Донбасу російських збройних сил і їхніх найманців під маскою "народної міліції" – про все це неодноразово заявляли і Володимир Путін, і Сергій Лавров, й інші російські керівники. Не буду повторюватися. Поцікавлюся іншим питанням: а що робити з Кримом – Кримом, який є одним із суб'єктів Російської Федерації відповідно до Конституції цієї країни (ще одним суб'єктом, як відомо, є Севастополь)? У своєму інтерв'ю корпорації Бі-Бі-Сі Віктор Медведчук підкреслив, що вважає Крим українським і говорить про це Путіну. А той вважає півострів російським – і з точки зору міжнародного права, і з точки зору історичної справедливості. Взагалі", – нагадав він.

Путін і Медведчук

Портников вважає, що у Віктора Медведчука немає ніякої відповіді на питання, як вирішувати кримську проблему – як і у будь-якого іншого проросійського політика в Україні.

"Медведчук може багато говорити про російсько-українські відносини, Донбас, ув'язнених. Але про Крим він говорить тільки одне: Крим – український. А далі? Чи готове буде російське керівництво визнати цю точку зору навіть якщо в Києві з'явиться співчуваючий Путіну президент? Давайте будемо чесними: не буде готове. Для Володимира Путіна питання про Крим закрите ще й тому, що приєднання півострова до Росії – важливий елемент легітимності його режиму. Відмовитися від цього добровільно – означає своїми руками зруйнувати міф про "збирачів земель". А це вже означає, що питання "Чий Крим?" звучатиме за будь-якої української влади і проблема відновлення територіальної цілісності України залишиться головною проблемою російсько-українських відносин", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук заявив, що не згоден із президентом РФ Володимиром Путіним, ніби українці і росіяни – одна нація.

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