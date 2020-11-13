Для проведення виборів на Донбасі треба вирішити принципові питання, – Кравчук

Дата проведення виборів на Донбасі 31 березня 2021 року не є принциповою, час можна перенести.

Як заявив в інтерв’ю ТСН голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, принциповим питанням є контроль Україною над кордоном і встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом.

"Я, наприклад, вважаю, що там можуть бути тільки мажоритарні вибори, бо там немає українських партій, там нічого немає. Які пропорційні вибори можуть бути? Не можуть. Це я так думаю і не кажу, що моя думка є істиною в останній інстанції", – зазначив він.

За словами Кравчука, 31 березня можливо провести вибори в тому випадку, якщо Верховна Рада прийме відповідний закон у січні.

"Щойно прийняли закон, вже можна готуватися до виборів – лютий, березень і частина січня. Часу вистачає. І це ж не сьогодні готується. Ми це робимо не з чистого аркуша. Вже є напрацювання, приймається закон, готуються вибори", – пояснив голова делегації.

Він додав, що ще потрібно прийняти закони про демілітаризацію і про недопущення переслідування невинних осіб (про амністію).

"Не можна думати, що хтось покаже пальцем і когось судитимуть. Це просто неприйнятна філософія. Тільки за українським законом", – підкреслив Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, віце-прем'єр-міністр – міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що проведення виборів на окупованих територіях Донбасу в разі, якщо їх звільнять, можливе тільки при виконанні всіх умов України і повного контролю над регіоном.