Для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом ЄС, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче бачити Україну рівноправним членом Євросоюзу і вести переговори з іншими країнами на одному рівні.

Про європейські прагнення України Зеленский розповів під час спільного інтерв'ю з президентом Польщі Анджеєм Дудою телеканалам "Україна 24" і TVP. Він підкреслив, що шлях до ЄС – це дорога з двостороннім рухом назустріч один одному.

"Ніхто не говорить, що на цьому шляху багато смуг, тому країні потрібно багато зробити, щоб стати членом ЄС: це і антикорупційна політика, і привабливий інвестиційний клімат, і інфраструктура, яку ми дуже активно будуємо", – зазначив Зеленський. Он також заявив, що Україна обов'язково буде членом ЄС, оскільки в українців і європейців – спільна ментальність.

"Говорили, що Словаччина чи Польща не будуть членами ЄС, але ми бачимо результат. Для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом ЄС, щоб Україну запрошували до ЄС, хочу, щоб ми були за столом переговорів з однаковим статусом, і ми робимо все, щоб бути рівноправними партнерами", – сказав глава держави.

У свою чергу Дуда заявив, що Польща завжди підтримувала прагнення України до ЄС. Але уточнив, що для цього необхідно провести багато реформ. Також Дуда згадав, як його країна йшла цим шляхом і нарешті стала членом Євросоюзу.

"Ми там, але не забуваємо про наших побратимів, про тих, хто роками був разом з нами за "залізною завісою" і хто до цієї демократії до того, щоб бути частиною Західної Європи, прямує. Двері ЄС повинні бути відкритими і держави повинні мати право туди вступити", – резюмував президент Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський та Анджей Дуда випустили спільну заяву щодо агресії Росії та співробітництва.

У вівторок, 13 жовтня, президент України Володимир Зеленський і глава Польщі Анджей Дуда відкрили економічний форум в Одесі.