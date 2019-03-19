"Для Кремля краще!" У Путіна висунули вимоги до нового президента України

Найкращим варіантом для Росії стане, якщо в Україні буде обраний президент, націлений на мир з усіма країнами, зокрема і з Росією.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що Кремлю потрібен хто завгодно, лише не чинний глава, передає ТАСС.

"Для Кремля однозначно краще, щоб до влади прийшов в Україні і був обраний українцями той президент, який буде тверезо оцінювати реальність, у якого візьме гору політична мудрість, який не буде президентом війни, а стане президентом миру", — зазначив він.

Дмитро Пєсков МК

Також, за словами Пєскова, новий глава має вибудовувати відносини з усіма сусідами, зокрема з Російською Федерацією. "Це можна сказати однозначно", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що в разі перемоги на виборах першим пріоритетом буде питання деокупації та повернення Криму.

"Кашу з Путіним варити і їсти не збираюся, на риболовлю бігати теж", - відповів Порошенко на заяву глави РФ про те, що з нинішньою українською владою не можна домовитися і "каші не зварити".

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