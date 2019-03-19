|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Для Кремля краще!" У Путіна висунули вимоги до нового президента України

4.5тЧитати матеріал російською

Найкращим варіантом для Росії стане, якщо в Україні буде обраний президент, націлений на мир з усіма країнами, зокрема і з Росією.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що Кремлю потрібен хто завгодно, лише не чинний глава, передає ТАСС.

"Для Кремля однозначно краще, щоб до влади прийшов в Україні і був обраний українцями той президент, який буде тверезо оцінювати реальність, у якого візьме гору політична мудрість, який не буде президентом війни, а стане президентом миру", — зазначив він.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

МК

Новини
"Як ковток повітря!" У Криму яскраво провчили окупантів

Також, за словами Пєскова, новий глава має вибудовувати відносини з усіма сусідами, зокрема з Російською Федерацією. "Це можна сказати однозначно", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що в разі перемоги на виборах першим пріоритетом буде питання деокупації та повернення Криму.

"Кашу з Путіним варити і їсти не збираюся, на риболовлю бігати теж", - відповів Порошенко на заяву глави РФ про те, що з нинішньою українською владою не можна домовитися і "каші не зварити".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Дмитро ПєсковВолодимир ПутінПетро Порошенко
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
56
65
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Davidenko Oleg
Davidenko Oleg
который будет трезво оценивать реальность? так и делается ,жаль дебил Песков это не понимает и многие пиздонутые кацапы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mir Mifody
Mir Mifody
Время покажет ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Для кремля лучше усы в ж...у пукину засунуть
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки