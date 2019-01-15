''Дізнається весь світ'': Україна підготувала для Путіна ''публічний удар'' у Чорному морі

Україна закликала Болгарію не приймати російський корабель BEST-1 у порту міста Бургас.

Посол України у Болгарії Віталій Москаленко заявив, якщо Болгарія прийме судно, то це означає, що вона не підтримує санкції проти Росії як члена Євросоюзу, передає Faktor.

"Завтра у мене буде кілька зустрічей в МЗС і у парламенті, щоб прокоментувати ситуацію. Ми наполягатимемо на тому, щоб російські судна, що йдуть із Криму, не пускали в болгарські води. Це не перший випадок провокації з боку Кремля. Такі дії не тільки не припиняються, а й посилюються. У мене є завдання надати інформацію до МЗС, а потім я повідомлю і ЗМІ, що сталося. Ми зацікавлені в усьому цьому, щоб домогтися публічності", — повідомив дипломат.

Володимир Путін

Зазначимо, що російський корабель "БЕСТ-1" з вугіллям з порту Ростов-на-Дону вирушив до Бургаса. Судно увійшло до окупованого Криму, тим самим порушивши державні кордони України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін схвалив і виніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування санкцій до фізичних і юридичних осіб Росії.

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