"Потрапив до власної пастки": Зеленського попередили про "диявола в деталях"

Прагнучи до миру будь-якою ціною, президент України Володимир Зеленський піддався тиску Німеччини та Франції і підтримав інтуїтивну відмову від капітуляції, яка виражається у дуже жвавій дискусії довкола "формули Штайнмаєра".

Але цей час виявився невдалим, і український лідер просто потрапив у власну пастку. Таку думку висловив кореспондент швейцарської газети Le Temps у Києві Стефан Сіохан.

За його словами, Париж і Берлін мало не з янгольським терпінням роблять ставку на уявну добру волю Кремля, який західні жителі вважають готовим завершити єдину війну, що нині ведеться у Європі. Водночас Зеленський, який зробив повернення миру у своїй країні наріжним каменем свого мандата, через власний прагматизм піддається наполегливому нав'язуванню волі з французької та німецької сторін.

Оцінивши ситуацію в Україні, минулі вибори і дослідження громадської думки, журналіст дійшов висновку, що українське суспільство висловлює сильне прагнення до миру і "свіжого" початку. Але зовсім не будь-якою ціною, як це почав декларувати Зеленський.

Володимир Зеленський Колаж

"Більшість відкидають такий вихід із конфлікту, що буде схожий на військову, політичну і моральну поразку або, якою б вона не була, перемогу Росії. Останніми тижнями з'явився рух із назвою "Ні капітуляції!", який зачіпає все суспільство — від ліберальної інтелігенції до націоналістів", — зазначає Сіохан.

Він вважає, що український президент, піддавшись тиску західних партнерів, підтримав інтуїтивну відмову від капітуляції і фактично затвердив "формулу Штайнмаєра" 1 жовтня. Але час для цього обрав невідповідний: українці дізналися про все... із російських ЗМІ, які показали своє задоволення угодою.

Усе це ще більше посилило напруженість і спровокувало підозри громадян, що президент не захищає їхніх інтересів.

"25% виборців, які не голосували за Зеленського, обурюються: президент готовий провести вибори, хоча Донецьк і Луганськ все ще перебувають під контролем проросійських найманців і безпосередньо РФ. Диявол криється в деталях: які ж тоді умови місцевих виборів, як і хто забезпечуватиме безпеку?" — охарактеризувала виданню думки громадян України дослідник з інституту Chatham House Орися Луцевич.

Зі свого боку журналіст Le Temps наголошує, що зрештою українці розгубилися: деякі підтримують "формулу", інші цілковито проти, але, головне, більшість уже нічого в ній не розуміють. Натомість і Зеленський, і його Офіс перед такими криками обурення просто дають задній хід.

"Водночас українські політологи продовжують стверджувати про небезпеку "спільного тиску Росії та Заходу на Зеленського, який багато чого віддав своїй риториці миру". І затвердження ним "формули Штайнмаєра" стало запорукою його першої зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту, який, за словами франко-німецького міністерського джерела, все ж може відбутися у Парижі орієнтвно 11 листопада", — підсумовує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в понеділок, 14 жовтня, пройшли масштабні акції протесту "Ні капітуляції!", під час яких українці "накрили" Майдан димом, а також передали "привіт" агресору — главі РФ Володимиру Путіну. Тисячі громадян вийшли з прапорами України проти здачі інтересів держави на Донбасі.

Про акції протесту в Києві було відомо заздалегідь,тому президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом не порушувати рамки закону і не створювати контент для пропагандистів Кремля.

Водночас глава України у понеділок вирішив відправитися на Донбас, де також звернувся до українців і захисників держави, побувавши на передовій.

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