Діяти як Ізраїль: Гриценко розповів, як чинитиме з агресором

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко розповів, як чинитиме на посаді Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

За словами політика, треба діяти за прикладом Ізраїля: якщо вбили одного українського солдата, то буде вбито десятеро солдатів супротивника. Про це Гриценко розповів в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

"Якщо передбачено перемир’я, припинення вогню, але якщо снайпер з того боку чи мінометний обстріл вбиває наших людей: і солдатів, і цивільних, і жінок, і дітей буває, – ви хочете, щоб я на це дивився спокійно? Чи витримував нерви чи демотивував солдат? Значить будемо діяти так, як Ізраїль діє. Якщо вбили одного, значить 10 їхніх буде вбито. Значить буде концентрований удар таким, щоб снайпер і не підходив близько туди. Припинення вогню, так припинення вогню", – наголосив кандидат у президенти.

Він зазначив, що "Путін і вся ця зграя" сприймають тільки силу, а не декларації. "Жартувати не можна, наші люди повинні бути захищені", – сказав Гриценко.

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"Верховний головнокомандувач повинен гарантувати захист прав, свобод, власності людей. Він є гарантом недоторканності і територіальної цілісності, а це означає, що він повинен ці гарантії реалізувати. Реалізувати так, щоб ніхто на нас не посягав. І там, де проти когось у разі загрози треба буде діяти на випередження, включаючи за лінією фронту, – значить, будуть дії за лінією фронту", – наголосив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко розповів про свої перші закондавчі ініціативи на посаді президента. Це – зміна виборчого законодавства і позбавлення правоохоронних органів впливу на економічні процеси.

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