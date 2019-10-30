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30 жовтня • оновлено в 11:51
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"Дивлячись один одному в очі": Зеленський зробив заяву про Путіна

1.4т Читати матеріал російською

Переговори у "нормандському форматі" потрібні для того, щоб вирішувати проблеми не в ході розмов лідерів по телефону, а дивлячись один одному в очі.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Форумі єдності в Маріуполі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зустріч у "нормандські форматі" повинна відбутися, тому що ми повинні вирішувати проблеми не по телефону, а дивлячись один одному в очі", – сказав він.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Зеленський готовий до зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним.

За його словами, українська сторона очікує від Росії виконання мирних угод, щоб провести розведення сил у Золотому і Петровському. Це повинно стати останнім поштовхом до переговорів у "нормандському форматі".

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
О как Путин на фото потешается над Зеленским!Обосс так закроют на фиг за такие статьи.
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Mega Death
Mega Death
Зеленский у себя с патриотами договориться не может, о чем с ним может договориться Путин.
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