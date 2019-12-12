"Дивився в очі 8 годин": Зеленський розповів, чи потискав руку Путіну на переговорах

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну на саміті "нормандського формату".

Про це український лідер сказав в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" у четвер, 12 листопада.

"А як по-іншому зустрічатися на найвищому рівні? Як можна почати діалог, домовлятися?" – запитав Зеленський. Він також заявив, що дивився в очі Путіну 8 годин, адже саме стільки тривали переговори.

Володимир Зеленський на шоу "Право на владу" Скрін відео

Президент також сказав, зрозумів, що Путін "непроста, складна людина". "Але я точно зрозумів, що у нас почався діалог, ми можемо домовлятися. Це не буде швидко, але це буде", – наголосив він.

Зеленський додав, що відчував підтримку глав Німеччини і Франції, а також українців і своєї команди.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зустріч у Парижі 9 грудня стала першим самітом у "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (вся хроніка подій зібрана тут).

Зеленський і Путін уперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися тільки по телефону). У рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.

За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленостей про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведення військ іще на трьох ділянках і подальшу роботу у "нормандському форматі".

Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він наголосив, що Україні вдалося досягти шести поставлених цілей без здачі національних інтересів.

Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу.

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