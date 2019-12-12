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12 грудня • оновлено в 23:22
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"Дивився в очі 8 годин": Зеленський розповів, чи потискав руку Путіну на переговорах

3.5т
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну на саміті "нормандського формату".

Про це український лідер сказав в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" у четвер, 12 листопада.

"А як по-іншому зустрічатися на найвищому рівні? Як можна почати діалог, домовлятися?" – запитав Зеленський. Він також заявив, що дивився в очі Путіну 8 годин, адже саме стільки тривали переговори.

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Володимир Зеленський на шоу "Право на владу"

Володимир Зеленський на шоу "Право на владу"

Скрін відео

Президент також сказав, зрозумів, що Путін "непроста, складна людина". "Але я точно зрозумів, що у нас почався діалог, ми можемо домовлятися. Це не буде швидко, але це буде", – наголосив він.

Зеленський додав, що відчував підтримку глав Німеччини і Франції, а також українців і своєї команди.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
нормандський формат політика видео
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Не подал, а протянул)
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