"Дивіться під ноги": Казарін пояснив, чому в Україні не буде незалежних політиків

За всіма новими обличчями в українській політиці все одно будуть стояти старі олігархи.

Таку думку висловив в "Крим. Реалії" журналіст Павло Казарін. Він розповів, на чому будується і грунтується політична кар'єра в Україні.

"Український виборець чекає нових облич у політиці так, ніби за ними не будуть стояти старі. А вони обов'язково будуть. Тому що будь-яка політична кар'єра стоїть на трьох китах: команда, гроші, ЗМІ. І навіть якщо у вас є однодумці, без двох останніх пунктів ви не впораєтеся", - вважає журанліст.

Казарін нагадав, що в нашій країні 70% населення дізнаються інформацію з телевізора, а телеканали належать олігархам.

Павло Казарін

"Саме з ними доведеться домовлятися будь-кому, хто вирішить піти у велику політику. А потім йому доведеться віддавати борги. Можна бути абсолютно порядним і незалежним, але це означає лише те, що про вас ніхто не дізнається. Щоб докричатися до виборця, будь-якому політику доводиться стояти на плечах спонсора. А тому – дивіться під ноги", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкритий план нової атаки тролів Кремля на виборах в Україні.

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