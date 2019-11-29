Дівчина-нардеп від "Слуги народу" пристрасно поцілувала жінку. Фото

У мережі з'явилася фотографія поцілунку 28-річної глави української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, нардепа від "Слуги народу" Єлизавети Ясько з іншою дівчиною.

Кадр опублікував в своєму Telegram-каналенародний депутат VIII скликання від Радикальної Партії Ігор Мосійчук. При цьому, хто друга дівчина на фото, він не вказав.

"Любов морков. Ліза Ясько нардеп-слуга і голова української делегації в ПАРЄ. Тепер живіть з цим, друзі!" – написав Мосійчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ясько може стати новою главою Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики. Вона раніше вчилася в Москві.

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