Головна Новини
29 листопада • оновлено в 10:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Дівчина-нардеп від "Слуги народу" пристрасно поцілувала жінку. Фото

933
Читати матеріал російською

У мережі з'явилася фотографія поцілунку 28-річної глави української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, нардепа від "Слуги народу" Єлизавети Ясько з іншою дівчиною.

Кадр опублікував в своєму Telegram-каналенародний депутат VIII скликання від Радикальної Партії Ігор Мосійчук. При цьому, хто друга дівчина на фото, він не вказав.

Новини
Секс-скандал із Клітіною: стало відомо про звільнення чиновниці

"Любов морков. Ліза Ясько нардеп-слуга і голова української делегації в ПАРЄ. Тепер живіть з цим, друзі!" – написав Мосійчук.

Дівчина-нардеп від "Слуги народу" пристрасно поцілувала жінку. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ясько може стати новою главою Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики. Вона раніше вчилася в Москві.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Секс-скандали в Верховній Раді України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги