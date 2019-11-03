"Зуби на місці": дівчина Богдана зробила заяву про бійку з Бакановим

Дівчина керівника ОП Андрія Богдана Анастасія Слічна спростувала чутки про бійку з главою СБУ Іваном Бакановим.
У Сторіс Instagram дівчина опублікувала фото з Богданом, посміявшись над інформацією про те, що Баканов нібито вибив йому зуб.
"Зуби на місці. Перевірила", – написала Слічна.
Анастасія Слічна і Андрій Богдан
Дівчина Богдана Анастасія Слічна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Інформацію про "бійку", в ході якої Баканов нібито вибив зуб Богдану, поширив журналіст Станіслав Речинський. За його словами, "конфлікт" був пов'язаний із призначеннями в Службі безпеки.
Сам Богдан посміявся над чутками про бійку, показавши в мережі свої зуби.
Незабаром в ОП опублікували офіційну заяву, підкресливши, що дані про бійку є фейком.
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