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3 листопада • оновлено в 21:18
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"Зуби на місці": дівчина Богдана зробила заяву про бійку з Бакановим

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Дівчина керівника ОП Андрія Богдана Анастасія Слічна спростувала чутки про бійку з главою СБУ Іваном Бакановим.

У Сторіс Instagram дівчина опублікувала фото з Богданом, посміявшись над інформацією про те, що Баканов нібито вибив йому зуб.

"Зуби на місці. Перевірила", – написала Слічна.

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Анастасія Слічна і Андрій Богдан

Анастасія Слічна і Андрій Богдан

Дівчина Богдана Анастасія Слічна

Дівчина Богдана Анастасія Слічна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Київ
Теги
Офіс президента Служба безпеки України
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Ptashko Serhii
Ptashko Serhii
Зубы на месте, мозгов похоже не хватает.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
у этого чмо есть девушка?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Явно свинной фэйс у этого Богдана..Где же понабирали этих выродков?Продажные твари!Ни чести,ни достоинста.Одна корысть из своих продажных действий..
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