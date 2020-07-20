Дівчата за викликом, лобізм, та приховування майна: політолог нагадав про "зашквари" "слуг народу"

Політолог Євген Булавка, коментуючи рік роботи нинішнього скликання Верховної Ради заявив, що це найбільш аморальний та непрофесійний склад парламенту за усю історію незалежної України.

Як він розповів OBOZREVATEL, на його переконання, 21 липня 2019 року українці на дострокових виборах обрали новий – зелений, в прямому і переносному сенсах парламент.

Булавка зазначив: попри розпіарений турборежим, попри те, що "слуги" готові були ухвалювати закони, навіть не вчитуючись у їхній зміст, за своєю ефективністю та якістю законів, "зелена" Рада поступається попередній.

Політолог нагадав "зашквари" нинішньої влади: висловлювання Корнієнка та Арахамії про "корабельну сосну", заяву Скороход про зарплати "слуг" у конвертах, проходження поліграфу, секс-скандал Яременка, депутата-гвалтівника Іванісова.

"Нові "стандарти" було продемонстровано дуже швидко. Обіцянку не кнопкодавити – порушено. Скандал із заявою про те, що 11 "слуг" отримали по 30 тисяч доларів щоб провалити питання "майданчиків Яценка" на комітеті, зам'яли завдяки шоу із проходженням поліграфу, і...забули. Як і заяву депутатки Скороход про те, що у монобільшості платять в конвертах від 5 до 30 тисяч доларів, в залежності від становища депутата у фракції. Словом, монобільшовики зруйнували усі можливі й неможливі табу, але крім одного. Анал – табу, дізналися ми з переписки не просто "слуги", а голови цілого міжнародного комітету Богдана Яременка, який примудрився домовлятися про зустріч з повією прямо в залі Верховної Ради", – нагадав політолог.

Він наголосив: за цей рік стало ясно, що монобільшість не має меж цинізму по відношенню до людей: громадянам то пропонують для сплати своїх комунальних боргів продавати собак, то заводять мову про стерилізацію, щоб у бідних не народжувалися "діти низької якості".

"Голова парламентського комітету соціальної політики Галина Третьякова, а останні висловлювання належать саме їй, на додачу ще й принижувала ветеранів, заявивши, що захисники України билися на фронті за винагороду, а значить держава їм нічого не винна. У депутата Геруса, який є основним лобістом поновлення співпраці з РФ в енергетичній галузі, як виявилося, є чималий картярський борг", – зазначив Булавка.

Політолог також нагадав про несплату нардепами податків. Наприклад, Данило Гетьманцев більшу частину (22) з 27 своїх квартир оформив на власну матір. Так само вчинив і Олександр Дубінський, але зі своїм автопарком. Крім того, як нагадав, Булавка, деякі "слуги" знижують вартість свого майна. Так, наприклад, Давід Арахамія оцінив свій будинок у близько 40 тисяч доларів, тоді як його ринкова вартість наближається до 400 тисяч.

При цьому, як зазначив Булавка, абсолютна більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, йдеться про 19 осіб, члени фракції "Слуга народу".

Він також нагадав і про те, що заклад "слуги" Миколи Тищенка "Велюр" продовжував працювати, попри оголошений карантин. Більше того, нині, коли робота ресторанів у столиці дозволена до 23.00, "Велюр", за повідомленнями ЗМІ та активістів, працює цілодобово.

"Відсутність стратегії, постійна чехарда з урядами та міністрами мають й інший бік в роботі парламенту – неприхований лобізм. Законодавчі ініціативи у тютюновій галузі змусили інвесторів апелювати до президента. Таким же лобістським є й ухвалений нещодавно закон про гральний бізнес. Ну а ідея "слуг", зокрема Роксолани Підласи, яка отримала півмільйона гривень від розробника програмного забезпечення для касових апаратів, зобов'язати всіх підприємців встановлювати ці ж касові апарати – просто безсоромна", – підкреслив Булавка.

Він також нагадав, що Арахамія то перевіряє реакцію суспільства на можливість відновлення водопостачання до Криму, то говорить, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації свого законодавства з Європейським Союзом, а Максим Бужанський атакує мову.

"У цілому можна сказати, що роль Верховної Ради як інструменту реформ, комплексної роботи з реалізації наміру України на вступ до ЄС і НАТО повністю нівельовано і знищено. Ці питання тримаються на порядку денному в основному завдяки зусиллям опозиції. Це ж стосується і захисту української мови, української культури загалом від приступів "а какая разница". Атаку на мову щойно вдалося відбити завдяки тиску вулиці і депутатів від "Європейської солідарності", – додав він.