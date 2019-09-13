"Дива не буде!" Портников пояснив, як "Слуга народу" перетворюється на партію Путіна

Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", яка отримала монобільшість у Верховній Раді, перетворюється на аналог "Єдиної Росії".

Про це в своєму телеграм-каналі написав український журналіст Віталій Портников. Він зазначив, що голосування щодо розпуску ЦВК стало першим сигналом процесу перетворення на подобу путінської партії.

"У країні, еліта якої формується не за ідеологічними принципами, а за принципом допуску до годівниці, це цілком природно. Ми і не помітимо, як "Слуга народу" стане аналогом "Єдиної Росії" і "старі" політики й олігархи розділять пиріг влади з тими новачками, хто здатний навчитися хоча б красти, якщо не управляти", – пояснив він.

Водночас він зазначив, що, можливо, український народ після 2019 року чекає повторення долі росіян після 1999 року.

"Хворий, який відмовляється лікуватися і вважає за краще лікарям – нехай навіть дуже несимпатичних – цілителів, нехай навіть дуже прикольних – сам вибирає свою долю. Родичам такого пацієнта залишається тільки чекати і мріяти про диво. Тому якщо найближчим часом ніякого дива не трапиться, український народ надовго зафіксується в невдячній ролі об'єкта спільного грабежу", – підсумував Портников.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников зазначив, що тотальне єдиновладдя в Україні через монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді, яка голосує за вказівкою президента Володимира Зеленського, загрожує перетворенням країни на копію Російської Федерації.

Водночас Портников пояснив, чого насправді боїться президент Володимир Зеленський.

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