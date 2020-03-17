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17 березня • оновлено в 18:25
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Директором ДБР став Олександр Соколов

5.5т
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Виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань замість Ірини Венедиктової з 17 березня буде Олександр Соколов.

Таке рішення було ухвале у зв'язку з призначенням Ірини Венедиктової генеральним прокурором, повідомляється на сайті ДБР.

Замість Венедиктової: названо ім'я нового керівника ДБР

strana.ua (ілюстративне фото)

"Олександр Соколов приступає до виконання обов'язків із 17 березня 2020 року відповідно до частини 1 статті 10, пункту 2 частини 4 статті 10, частини 4 статті 12 закону "Про Державние бюро розслідувань", – зазначили у прес-службі відомства.

Олександр Соколов до цього був заступником директора ДБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський офіційно призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову . Її кандидатуру монобільшість Верховної Ради підтримала на позачерговому засіданні 17 березня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Ірина Венедиктова Олександр Соколов (ДБР)
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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