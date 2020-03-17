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17 березня • оновлено в 16:55
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/ Політика

Директором ДБР може стати адвокат Януковича: у Порошенка забили на сполох

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Фракція "Європейська солідарність" наголосила на неприпустимості призначення керівником Державного бюро розслідувань адвоката президента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Про це народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький написав на сторінці у Facebook. Він наголосив, що оскільки Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову главою Офісу Генпрокурора, а виконувач обов’язків директора ДБР замість неї поки не призначений, то фактично керує установою зараз перший заступник директора Держбюро Олександр Бабіков.

"Хочу нагадати, що Бабіков не тільки був адвокатом Януковича. Він ще й публічно збрехав, коли заперечував свій конфлікт інтересів у справах Майдану. Але замість того щоб звільнити адвоката Януковича, як цього вимагали родини "Небесної Сотні", влада робить його фактичним головою ДБР", – зауважив парламентар.

"Знущання над Небесною Сотнею": у Порошенка засудили призначення Бабікова директором ДБР

Політик наголосив, що Бабіков на посаді керівника ДБР – це знущання над пам’яттю майданівців і їхніми родинами.

"Сьогодні всі говорять про коронавірус. Але не можна мовчати, коли влада робить "Антимайдан" державною політикою. Бабіков як голова ДБР – це відверте знущання над загиблими на Майдані та їхніми родинами. Він має бути негайно звільнений", – наголосив народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Микола Княжицький Олександр Бабіков
Місце
Україна
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Раскина Элла
Раскина Элла
дрюкать майданечисть - благое дело. Истерика поролонов - свидетельство правоты Зеленского
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0
2
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Откровенное издевательство над погибшими - это скрывать правду, нажившись на брехне . Так и скажите этому мордатому ворюге ! Пусть лучше расскажет о роли Пашинского и Парубия в этой истории, кстати куда это они вдруг исчезли ?
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А мне кажется, что издевательство - это небесная скотня
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