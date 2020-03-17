"Знущання над Небесною Сотнею": у Порошенка засудили призначення Бабікова директором ДБР

Фракція "Європейська солідарність" наголосила на неприпустимості призначення керівником Державного бюро розслідувань адвоката президента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова.
Про це народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький написав на сторінці у Facebook. Він наголосив, що оскільки Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову главою Офісу Генпрокурора, а виконувач обов’язків директора ДБР замість неї поки не призначений, то фактично керує установою зараз перший заступник директора Держбюро Олександр Бабіков.
"Хочу нагадати, що Бабіков не тільки був адвокатом Януковича. Він ще й публічно збрехав, коли заперечував свій конфлікт інтересів у справах Майдану. Але замість того щоб звільнити адвоката Януковича, як цього вимагали родини "Небесної Сотні", влада робить його фактичним головою ДБР", – зауважив парламентар.
Політик наголосив, що Бабіков на посаді керівника ДБР – це знущання над пам’яттю майданівців і їхніми родинами.
"Сьогодні всі говорять про коронавірус. Але не можна мовчати, коли влада робить "Антимайдан" державною політикою. Бабіков як голова ДБР – це відверте знущання над загиблими на Майдані та їхніми родинами. Він має бути негайно звільнений", – наголосив народний депутат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше рідні Небесної Сотні звернулися до президента України, спікера Верховної Ради і до глави Офісу генпрокурора через рішення призначити Бабікова першим заступником голови ДБР.
Він нібито знав про своє призначення ще до оголошення відомством конкурсу на посаду.
20 січня Бабіков офіційно вступив на посаду.
24 січня в ДБР зареєстрували заяву проти призначення першим заступником голови відомства Бабікова.
Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар опублікувала фотодоказ того, що новообраний заступник голови ДБР в 2018 році був адвокатом Януковича.
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