Ситник порушив закон і 'захопив' владу: чому в іншій країні його б уже посадили

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник відмовився звільнятися після рішення Конституційного суду про незаконність його призначення. Юристи переконані, що глава бюро став нелегітимним, а всі його рішення пізніше можуть бути оскаржені в суді.

Які наслідки Ситник понесе за свою позицію і хто зможе його звільнити, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що вирішив Конституційний суд

28 серпня Конституційний суд визнав незаконним указ президента про призначення Ситника головою НАБУ. Створивши бюро п'ять років тому, Рада не закріпила в Основному законі нові повноваження глави держави призначати і звільняти керівника Антикорупційного бюро. Натомість чинний президент Володимир Зеленський не став повторювати помилок попередника і без закріплених у Конституції прав не звільняв Ситника. Через колізію в Офісі президента лише підкреслили, що очікують заміни директора НАБУ.

У бюро рішення суду не вважають приводом оголошувати конкурс, оскільки, згідно із законом про НАБУ, рішення КСУ не стоїть у переліку причин звільнення з посади директора. Отже, там пояснили, що звільнити Ситника де-юре не може ніхто.

Зміна Конституції займе пів року

Щоб привести закон про НАБУ у відповідність із Конституцією, необхідно змінити або закон, або Конституцію. Проблема в тому, що редагувати Основний закон довго й важко. Депутатам доведеться розглянути питання на двох сесіях, а на кожне голосування зібрати не менше ніж 300 голосів. Весь цей час Ситник продовжить сидіти в кріслі.

"Потрібно чітко визначити в Конституції, кого повинен призначати президент. Зміни до Конституції – це довгий процес. Вони повинні ухвалюватися на двох різних сесіях конституційною більшістю. Це щонайменше ще пів року ця історія буде тягнутися", – розповіла OBOZREVATEL заступниця голови Антикорупційного комітету Верховної Ради Олена Мошенець.

Ситника зможе звільнити Кабмін?

Розплутувати юридичну колізію взялися народні депутати. У комітетах уже розроблюють зміни до закону про НАБУ. Так, якщо парламентарії вирішили не вносити зміни до Конституції, то повноваження призначати або звільняти директора органу відійдуть не президенту, а уряду.

"Потрібно змінити закон про НАБУ. Зараз напрацьовується варіант, як це буде зроблено на практиці. Обговорюється концепція цього законопроєкту. Треба передбачити конкретні повноваження суб'єктів: Кабінету міністрів чи прем'єр-міністру щодо призначення або звільнення, і тоді вже все стане на свої місця", – заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський у коментарі OBOZREVATEL.

Ситник – нелегітимний

На думку представника Зеленського, тільки-но суд видав рішення, Ситник автоматично перестав бути легітимним главою органу.

"Для мене очевидно, що він уже не є директором НАБУ. З моменту визнання указу неконституційним правовідносини не можуть мати ніяких юрнаслідків. Це означає, що будь-які рішення Ситника тепер будуть викликати сумніви в легітимності. Тому з моменту видання рішення КСУ пан Ситник уже не може виконувати свої обов'язки", – пояснив Веніславський.

А ось у Конституційному суді радять оскаржити законність його перебування Ситника в кріслі. "Рішення КСУ просто не можуть не виконуватися. Розумієте, рішення Конституційного суду автоматично змінює законодавство. Якщо КСУ видав своє рішення, воно є, а далі – звертатися до суду з приводу законності перебування його на посаді. Суд сказав своє слово", – відзначили OBOZREVATEL у КСУ.

Кримінальна справа про узурпацію влади

Поки в законі не прописано, хто може звільняти директора НАБУ, складати з себе повноваження Ситник не зобов'язаний, вважають юристи. Директор органу може спокійно залишатися на посаді. Проблеми виникнуть, якщо після 28 серпня, з дня рішення КСУ, Ситник почне підписувати будь-які документи.

"Якщо він продовжує ходити на роботу, то він, по суті, нічого не порушує", – пояснює OBOZREVATEL адвокат Ігор Степанов.

"Якщо він не йде з посади, але продовжує підписувати якісь документи, для нього може бути проблема з кримінальним переслідуванням. Тоді є питання щодо узурпації влади", – додав адвокат.

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