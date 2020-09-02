Ситник порушив закон і 'захопив' владу: чому в іншій країні його б уже посадили

У Верховній Раді почали розроблювати зміни до закону про НАБУ
В КСУ кажуть, що законність перебування Ситника на посаді можна оскаржити в суді
Адвокати вважають, що ДБР може відкрити кримінальне провадження за статтею про узурпацію влади
Держбюро розслідувань може відкрити справу на Ситника.
Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник відмовився звільнятися після рішення Конституційного суду про незаконність його призначення. Юристи переконані, що глава бюро став нелегітимним, а всі його рішення пізніше можуть бути оскаржені в суді.
Які наслідки Ситник понесе за свою позицію і хто зможе його звільнити, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
28 серпня Конституційний суд визнав незаконним указ президента про призначення Ситника головою НАБУ. Створивши бюро п'ять років тому, Рада не закріпила в Основному законі нові повноваження глави держави призначати і звільняти керівника Антикорупційного бюро. Натомість чинний президент Володимир Зеленський не став повторювати помилок попередника і без закріплених у Конституції прав не звільняв Ситника. Через колізію в Офісі президента лише підкреслили, що очікують заміни директора НАБУ.
У бюро рішення суду не вважають приводом оголошувати конкурс, оскільки, згідно із законом про НАБУ, рішення КСУ не стоїть у переліку причин звільнення з посади директора. Отже, там пояснили, що звільнити Ситника де-юре не може ніхто.
Щоб привести закон про НАБУ у відповідність із Конституцією, необхідно змінити або закон, або Конституцію. Проблема в тому, що редагувати Основний закон довго й важко. Депутатам доведеться розглянути питання на двох сесіях, а на кожне голосування зібрати не менше ніж 300 голосів. Весь цей час Ситник продовжить сидіти в кріслі.
"Потрібно чітко визначити в Конституції, кого повинен призначати президент. Зміни до Конституції – це довгий процес. Вони повинні ухвалюватися на двох різних сесіях конституційною більшістю. Це щонайменше ще пів року ця історія буде тягнутися", – розповіла OBOZREVATEL заступниця голови Антикорупційного комітету Верховної Ради Олена Мошенець.
Розплутувати юридичну колізію взялися народні депутати. У комітетах уже розроблюють зміни до закону про НАБУ. Так, якщо парламентарії вирішили не вносити зміни до Конституції, то повноваження призначати або звільняти директора органу відійдуть не президенту, а уряду.
"Потрібно змінити закон про НАБУ. Зараз напрацьовується варіант, як це буде зроблено на практиці. Обговорюється концепція цього законопроєкту. Треба передбачити конкретні повноваження суб'єктів: Кабінету міністрів чи прем'єр-міністру щодо призначення або звільнення, і тоді вже все стане на свої місця", – заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський у коментарі OBOZREVATEL.
На думку представника Зеленського, тільки-но суд видав рішення, Ситник автоматично перестав бути легітимним главою органу.
"Для мене очевидно, що він уже не є директором НАБУ. З моменту визнання указу неконституційним правовідносини не можуть мати ніяких юрнаслідків. Це означає, що будь-які рішення Ситника тепер будуть викликати сумніви в легітимності. Тому з моменту видання рішення КСУ пан Ситник уже не може виконувати свої обов'язки", – пояснив Веніславський.
А ось у Конституційному суді радять оскаржити законність його перебування Ситника в кріслі. "Рішення КСУ просто не можуть не виконуватися. Розумієте, рішення Конституційного суду автоматично змінює законодавство. Якщо КСУ видав своє рішення, воно є, а далі – звертатися до суду з приводу законності перебування його на посаді. Суд сказав своє слово", – відзначили OBOZREVATEL у КСУ.
Поки в законі не прописано, хто може звільняти директора НАБУ, складати з себе повноваження Ситник не зобов'язаний, вважають юристи. Директор органу може спокійно залишатися на посаді. Проблеми виникнуть, якщо після 28 серпня, з дня рішення КСУ, Ситник почне підписувати будь-які документи.
"Якщо він продовжує ходити на роботу, то він, по суті, нічого не порушує", – пояснює OBOZREVATEL адвокат Ігор Степанов.
"Якщо він не йде з посади, але продовжує підписувати якісь документи, для нього може бути проблема з кримінальним переслідуванням. Тоді є питання щодо узурпації влади", – додав адвокат.
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