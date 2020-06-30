Дипломатка пояснила, хто може закінчити війну на Донбасі

Війну на Донбасі може припинити тільки Росія, яка її і розв’язала, окупувавши території України.

Про це заявила пані посол Великобританії Мелінда Сіммонс. Думкою вона поділилася в інтерв’ю РБК-Україна.

"Дуже важливо пояснити, що саме Росія може припинити цю війну. Я бачу дуже згубний наратив, який просуває РФ, що вона не є стороною конфлікту, а лише посередником, що це внутрішній конфлікт", – зауважила дипломатка.

За її словами, роль Великої Британії та інших країн й полягає в тому, щоб вказувати на ці маніпуляції, а також називати речі своїми іменами.

"Ми чудово розуміємо, що відбувається насправді", – підкреслила Сіммонс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські та європейські чиновники побоюються, що президент Росії Володимир Путін намагається закласти основу для подальшого військового вторгнення до України.