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Дипломатка пояснила, хто може закінчити війну на Донбасі

Марина Ліснічук
Політика
2,2 т.
Пані посол Великобританії Мелінда Сіммонс

Сіммонс вказала на маніпуляції РФ щодо війни на Донбасі.

Війну на Донбасі може припинити тільки Росія, яка її і розв’язала, окупувавши території України.

Про це заявила пані посол Великобританії Мелінда Сіммонс. Думкою вона поділилася в інтерв’ю РБК-Україна.

"Дуже важливо пояснити, що саме Росія може припинити цю війну. Я бачу дуже згубний наратив, який просуває РФ, що вона не є стороною конфлікту, а лише посередником, що це внутрішній конфлікт", – зауважила дипломатка.

За її словами, роль Великої Британії та інших країн й полягає в тому, щоб вказувати на ці маніпуляції, а також називати речі своїми іменами.

"Ми чудово розуміємо, що відбувається насправді", – підкреслила Сіммонс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські та європейські чиновники побоюються, що президент Росії Володимир Путін намагається закласти основу для подальшого військового вторгнення до України.

УкраїнаВійна на ДонбасіРосія - країна-агресорМелінда Сіммонс
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  2. Політика