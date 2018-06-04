Дипломати побоюються проблем на саміті G7 через Трампа

Імовірно, світові лідери не зможуть сформулювати заключну заяву на саміті Великої сімки. У дипломатичних колах кажуть, що каменем спотикання стане позиція США з низки питань.Через протиріччя між лідерами провідних світових держав та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом саміт Великої сімки (G7) цього тижня в Канаді може залишитися без традиційного заключного комюніке. Цей документ хоч і не має зобов'язальної сили, як правило окреслює напрямки глобальної політики. Суперечки з Вашингтоном стосуються зокрема торговельної та кліматичної політики, повідомили у понеділок, 4 червня, у дипломатичних колах джерела агенцій Reuters та dpa.

"Позиція США з певних питань може ускладнити переговори щодо підсумкової заяви", - сказав один із співрозмовників з Єлисейського палацу, вказуючи також на іранську ядерну угоду, з якої США вийшли, та перенесення посольства Сполучених Штатів в Ізраїлі до Єрусалима. У Берліні ж припускають, що замість заключного комюніке Канада як країна-господарка саміту просто випустить заяву з підсумком зустрічі.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. У відповідь на це в ЄС заявили про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом у Ірані, від можливих американських санкцій.

А минулого тижня адміністрація Трампа фактично розв'зала торговельну війну, запровадивши з 1 червня мита на вироби зі сталі та алюмінію з Євросоюзу, Канади та Мексики.

На минулорічному саміті Великої сімки в Італії в тексті заключного комюніке зазначалося про розбіжності між Дональдом Трампом та іншими учасниками групи в питанні захисту клімату. Водночас у ньому була зафіксована спільна позиція лідерів провідних держав з багатьох питань.