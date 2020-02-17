"У Парижі можуть з'явитися російські танки": Макрона попередили про загрозу

Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир Василенко заявив, що, говорячи про необхідність побудови "нової стратегії відносин" із Росією, президент Франції не усвідомлює небезпеки, яку Кремль являє для Європи.

"Таке бачення ситуації, яка викликана агресивною поведінкою Росії не тільки щодо України, але і щодо західного світу, торує дорогу до появи російських танків на вулицях Парижа. Нехай Макрон до цього готується", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

В контексті міжнародної ініціативи "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", оприлюдненої напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, дипломат зауважив, що вона не була випадковою. "Це був пробний камінь, щоб подивитися, чи проковтне його Україна і солідне експертне середовище", – сказав він.

Париж, російський танк, колаж

"Ця заява – калька російської позиції щодо України. Це спроба нав'язати суспільній свідомості неіснуючу паралельну реальність замість того, що відбувається насправді", – наголосив Василенко.

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Нагадаємо, виступаючи на Мюнхенській конференції, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі слід вибудовувати з Росією "відносини, засновані на довірі". Він запропонував розробити нову стратегію відносин із РФ.

Як писав OBOZREVATEL, учасники Мюнхенської конференції узгодили 12 кроків, які допоможуть посиленню безпеки на території держави, а також в євроатлантичному регіоні. Однак незабаром через текст вибухнув міжнародний скандал. МЗС України заявив, що він не відображає офіційної позиції нашої країни.

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