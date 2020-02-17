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17 лютого • оновлено в 14:47
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"У Парижі можуть з'явитися російські танки": Макрона попередили про загрозу

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Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир Василенко заявив, що, говорячи про необхідність побудови "нової стратегії відносин" із Росією, президент Франції не усвідомлює небезпеки, яку Кремль являє для Європи.

"Таке бачення ситуації, яка викликана агресивною поведінкою Росії не тільки щодо України, але і щодо західного світу, торує дорогу до появи російських танків на вулицях Парижа. Нехай Макрон до цього готується", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

В контексті міжнародної ініціативи "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", оприлюдненої напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, дипломат зауважив, що вона не була випадковою. "Це був пробний камінь, щоб подивитися, чи проковтне його Україна і солідне експертне середовище", – сказав він.

Париж, російський танк, колаж

Париж, російський танк, колаж

"Ця заява – калька російської позиції щодо України. Це спроба нав'язати суспільній свідомості неіснуючу паралельну реальність замість того, що відбувається насправді", – наголосив Василенко.

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Нагадаємо, виступаючи на Мюнхенській конференції, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі слід вибудовувати з Росією "відносини, засновані на довірі". Він запропонував розробити нову стратегію відносин із РФ.

Як писав OBOZREVATEL, учасники Мюнхенської конференції узгодили 12 кроків, які допоможуть посиленню безпеки на території держави, а також в євроатлантичному регіоні. Однак незабаром через текст вибухнув міжнародний скандал. МЗС України заявив, що він не відображає офіційної позиції нашої країни.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Мюнхенська конференція Холодна війна між Заходом і Росією Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особи
Володимир Василенко Еммануель Макрон
Місце
Франція
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
французы наверное долго смеялись с украинского осла
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Макрон, как известно, каждый день начинает с чтения Обоза на мове, поэтому принял к сведению.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Посол Василенко прав - сапог русского солдата действительно топтал мостовые Парижа, Берлина и многих других европейских городов. Единственное уточнение: в подавляющем большинстве случаев это случалось ПОСЛЕ того, как французские, немецкие, польские и прочие сoлдаты попирали своими сапогами руcскyю землю. До того, как роccийская армия вошла в Париж в 1814-м году, Наполеон занял Москву в 1812-м. До "чуда на Висле" в августе 1920-го были поляки у ворот Киева в апреле. Прежде, чем красное знамя зареяло в 1945-м над берлинским Рейхстагом, немецкие танки стояли у стен Кpeмля в 1941-м…
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