Колишній президент Грузії і звільнений очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі пропонував організувати корупційну схему на Одеській митниці та отримувати від неї прибуток.
Про це в ефірі YouTube-програми "Свободный" журналіста Влада Сидоренко розповів український дипломат, ексспівробітник посольства України в США Андрій Теліженко.
Корупція на Одеській митниці
"Він пропонував мені роботу, коли був главою Одеської області. Саакашвілі пропонував мені стати заступником Юлії Марушевської, яка тоді очолювала митницю. Марушевська була б обличчям, а я був би її заступником, щоб "стригти гроші" з митниці. А стригти гроші була б просто красивим обличчям для західних країн. А я б займався фінансовими питаннями, щоб приносити прибуток особисто (Саакашвілі – Ред.). Саакашвілі пропонував мені збирати по 10% з кожного вантажу на одеській митниці та приносити йому", – розповів він.
З його слів він відмовився, тому що боявся за своє життя.
"За це можуть і вбити. Адже це дуже серйозний регіон, там є вплив мафії-груп і все інше. Навіть держава не може там навести порядок", – зазначив Теліженко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про плани призначити Саакашвілі віце-прем'єром раніше розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
Новина про включення екс-голови Одеської ОДА в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців.
Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.
Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії і нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок був зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.
Також стало відомо Міхеїл Саакашвілі не стане віцепрем'єр-міністром з питань реформ без порушення закону України.
Нагадаємо, за час своєї кар'єри колишній високопоставлений грузинський чиновник встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.
До того ж Саакашвілі, якого запросив працювати в Кабмін президент України Володимир Зеленський, раніше жорстко висміювався їм в "Кварталі 95".
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