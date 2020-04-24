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24 квітня • оновлено в 18:39
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Дипломат розкрив корупційну схему Саакашвілі на Одеській митниці

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Колишній президент Грузії і звільнений очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі пропонував організувати корупційну схему на Одеській митниці та отримувати від неї прибуток.

Про це в ефірі YouTube-програми "Свободный" журналіста Влада Сидоренко розповів український дипломат, ексспівробітник посольства України в США Андрій Теліженко.

Корупція на Одеській митниці

Корупція на Одеській митниці

"Він пропонував мені роботу, коли був главою Одеської області. Саакашвілі пропонував мені стати заступником Юлії Марушевської, яка тоді очолювала митницю. Марушевська була б обличчям, а я був би її заступником, щоб "стригти гроші" з митниці. А стригти гроші була б просто красивим обличчям для західних країн. А я б займався фінансовими питаннями, щоб приносити прибуток особисто (Саакашвілі – Ред.). Саакашвілі пропонував мені збирати по 10% з кожного вантажу на одеській митниці та приносити йому", – розповів він.

З його слів він відмовився, тому що боявся за своє життя.

"За це можуть і вбити. Адже це дуже серйозний регіон, там є вплив мафії-груп і все інше. Навіть держава не може там навести порядок", – зазначив Теліженко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Міхеїл Саакашвілі Юлія Марушевська Андрій Теліженко
Місце
Україна Одеса
Тег
корупція
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Понеслось дерьмо по трубам...))) Мишико, заводи пропеллер, пока в турму не кинули...)))
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий-коррупционный-режим.
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Данилейко Владимир
Данилейко Владимир
Вдруг...со всех сторон поливают дерьмом Саакашвили. Ишь,как заволновались упыри. Значит ,нужно брать-как говорила секретарша в фильме Служебный роман.
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