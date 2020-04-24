Колишній президент Грузії і звільнений очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі пропонував організувати корупційну схему на Одеській митниці та отримувати від неї прибуток.

Про це в ефірі YouTube-програми "Свободный" журналіста Влада Сидоренко розповів український дипломат, ексспівробітник посольства України в США Андрій Теліженко.

Корупція на Одеській митниці

"Він пропонував мені роботу, коли був главою Одеської області. Саакашвілі пропонував мені стати заступником Юлії Марушевської, яка тоді очолювала митницю. Марушевська була б обличчям, а я був би її заступником, щоб "стригти гроші" з митниці. А стригти гроші була б просто красивим обличчям для західних країн. А я б займався фінансовими питаннями, щоб приносити прибуток особисто (Саакашвілі – Ред.). Саакашвілі пропонував мені збирати по 10% з кожного вантажу на одеській митниці та приносити йому", – розповів він.

З його слів він відмовився, тому що боявся за своє життя.

"За це можуть і вбити. Адже це дуже серйозний регіон, там є вплив мафії-груп і все інше. Навіть держава не може там навести порядок", – зазначив Теліженко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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