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29 листопада • оновлено в 11:47
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Дипломат назвав дієвий спосіб тиску на Кремль

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Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що спільне звернення глав МЗС України, Естонії, Литви та Швеції до Росії – правильний крок, але підтримка Заходу не повинна обмежуватися заявами.

"Було б добре, якби це не обмежилося заявами, а щоб на запрошення української сторони відбулися реальні проходи українських кораблів через Керченську протоку до українських портів", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Але на превеликий жаль, поки що наші західні партнери на це не дуже погоджуються", – зауважив він.

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Оцінюючи заяву зовнішньополітичних відомств, він визнав: "Це дуже правильний крок, і дуже своєчасний перед нормандською зустріччю. Звичайно, якщо вона відбудеться, і Росія в останній момент не зістрибне з поїзда. Це символ підтримки України".

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Водночас дипломат наголосив: "Набагато важливішою була б спільна заява України і Європейського Союзу чи України і НАТО".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Огризко пояснив, як Україна зможе показати, що є повноправним господарем в Азовському морі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Огризко
Місце
Україна
Теги
НАТО Керченська протока Європейський Союз
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Дудко Олег
Дудко Олег
Полноправным хозяином в Азовском море?, а в Тихом и Индийском океанах? Я то раньше думал у Азовского моря два хозяина, а оно вон как.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы сами себе в шаровары насрали. Ходили бы в свои порты, согласно регламенту, как раньше ходили, никто не возражал. Надо было год назад переть напролом? Надо было нарушить границу России? С какими глазами вы теперь собираетесь вернуться к нормальному взаимодействию с россиянами? Как вы объясните всему миру, почему год назад не сделали простейших вещей - уведомить и попросить лоцмана - а сейчас сделали? Вы сами себе отрезали свои же порты и возможность в них ходить.
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5
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какое отношение Украина имеет к Азовскому морю?
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