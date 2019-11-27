Дипломат назвав дієвий спосіб тиску на Кремль

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що спільне звернення глав МЗС України, Естонії, Литви та Швеції до Росії – правильний крок, але підтримка Заходу не повинна обмежуватися заявами.

"Було б добре, якби це не обмежилося заявами, а щоб на запрошення української сторони відбулися реальні проходи українських кораблів через Керченську протоку до українських портів", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Але на превеликий жаль, поки що наші західні партнери на це не дуже погоджуються", – зауважив він.

Володимир Путін на стратегічних командно-штабних навчаннях "Центр-2019" Офіційний сайт президента РФ

Оцінюючи заяву зовнішньополітичних відомств, він визнав: "Це дуже правильний крок, і дуже своєчасний перед нормандською зустріччю. Звичайно, якщо вона відбудеться, і Росія в останній момент не зістрибне з поїзда. Це символ підтримки України".

Водночас дипломат наголосив: "Набагато важливішою була б спільна заява України і Європейського Союзу чи України і НАТО".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Огризко пояснив, як Україна зможе показати, що є повноправним господарем в Азовському морі.

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