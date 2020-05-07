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7 травня • оновлено в 12:50
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Дипломат нагадав про підлість в угодах з Росією: не варті паперу

3.3т
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У новітній історії є багато прикладів віроломства Росії щодо сусідніх держав.

Про це написав у Twitter заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи твіт "Українського часопису" про те, як Росія порушила оголошений 100 років тому мир з Грузією.

Василь Боднар нагадав про віроломство Росії

Василь Боднар нагадав про віроломство Росії

"В цей день 1920 року був підписаний договір про мир та кордон між Росією та Грузією, у 1921-му Росія його порушила та захопила Грузію. Пояснюючи причини, більшовики прямо заявили: "Росія тому захопила Грузію, що повинна забезпечити собі доступ до дороги, що веде до нафти", – йдеться в повідомленні.

Боднар зазначив, що це один із багатьох історичних прикладів віроломства Росії.

"Як казав колись Отто фон Бісмарк: "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь Боднар заявив, що Росія ще в далекому минулому продемонструвала дар красти не тільки чужі території, але і чужу історію, як, наприклад, "історію України-Русі".

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Місце
Росія
Теги
Історія Міністерство закордонних справ України
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Юг Руси
Юг Руси
http://prntscr.com/scfq18 ))))))))))))))))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
П0х0же этого duro4ka Гугл 3а6анил )))))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Очередной лживый paгуль.
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