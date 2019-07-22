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"Ділимося шматком хліба": в Росії цинічно відповіли на погрози через паспорти для Донбасу

1.1т Читати матеріал російською

У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Данилюка про введення національних санкцій у відповідь на незаконну паспортизацію Кремлем жителів Донецької і Луганської областей.

Своєю думкою поділився сенатор Олег Морозов, пишуть "РИА Новости". За його словами, Росія не збирається припиняти процес видачі громадянства українцям, оскільки це – її "суверенне право".

Морозов заявив, що такий режим можна надати для громадян будь-якої держави або окремих регіонів, а для жителів Донбасу це нібито є можливістю отримати "захист і підтримку, якої вони позбавлені".

"А санкції справа пуста. Відповімо", – огризнувся він.

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У Росії відповіли на погрози Данилюка

У Росії відповіли на погрози Данилюка

Депутат Держдуми від анексованого Криму Руслан Бальбек назвав заяву Данилюка цинічною, пише RT.

"Україна викинула з голови Мінські угоди і не збиралася їх виконувати, а на кожну нашу ініціативу обурюється нібито зривом угод "нормандської четвірки". Особливий цинізм по відношенню до власних громадян обстрілювати, блокувати і обурюватися тим, що сусід поділився з ними шматком хліба" , – висловився він.

Паспорти Росії на Донбасі

Паспорти Росії на Донбасі

Комсомольська правда

Сенатор від Криму в Раді Федерації Ольга Ковітіді назвала можливі санкції з боку України "кроками в небезпечному напрямку", передає "РБК".

"Україні надзвичайно небезпечно наступати на одні й ті ж граблі. Партія "Слуга народу" повинна виправдати свою назву і звернути увагу на електоральні смаки громадян України, які налаштовані на відновлення миру і діалог із Росією", – запевнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 17 липня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей.

  • В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

  • Зеленський засудив рішення Путіна про паспорти РФ для жителів Донбасу.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Донбас російські паспорти
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