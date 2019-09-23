Головна Новини
23 вересня • оновлено в 16:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Дилетантів не подолати": Портников припустив фіаско Пристайка в команді Зеленського

1.2т Читати матеріал російською

Незважаючи на свій досвід, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко приречений на фіаско, працюючи в команді президента Володимира Зеленського.

Причиною цього якраз і стане його професіоналізм, адже інші представники влади є дилетантами, написав у своєму Telegram-каналі український журналіст, публіцист Віталій Портников.

За його словами, останні заяви Пристайка про те, він особисто несе відповідальність за призначення радників в українські посольства, вже свідчать про наростання конфліктної атмосфери в оточенні Зеленського.

"Соратники Зеленського борються між собою, як бульдоги під килимом, і ця боротьба аж ніяк не сприяє ухваленню зважених рішень. Однак поки що цю війну, яка обов'язково стане надбанням громадськості після першого ж серйозного провалу, намагаються не виносити на обговорення публіки. Вадим Пристайко, який був зовнішньополітичним радником Зеленського ще тоді, коли фронтмен "95 кварталу" боровся за владу, а потім став заступником глави президентської адміністрації та міністром закордонних справ – один з активних учасників цієї боротьби. Але його чекає неминуча поразка – як би Пристайко і не старався", – вважає Портников.

Новини
"Формула капітуляції": Портников попередив Зеленського про загрозу громадянської війни

Він підкреслив, що старання Пристайка допомогти Зеленському дійсно видно. Адже нерідко він пояснює навіть ті президентські висловлювання і рішення, які виглядають як абсолютна некомпетентність. І саме в цьому і виявляється його головний недолік.

"Він – професіонал. А професіоналу в світі Зеленського ніколи не перемогти дилетантів. Зеленський відверто пишається тим, що він – дилетант "з народу". І обирали його мільйони таких же дилетантів, які десятиліттями імітують діяльність і не розуміють, що таке компетентність. Зеленський, як і мільйони українців, здобув вищу освіту і ніколи не працював за фахом – навіщо?" – пояснює логіку своїх висновків Портников.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

"Але і його професійна характеристика далека від правди. Зеленського називають артистом, але ця робота теж вимагає серйозної освіти і самовдосконалення. Актор – це школа. Станіславський, Михайло Чехов, Брехт. Не чули? А КВК, який переродився на "95 квартал", це не акторська робота, а художня самодіяльність, яка розрахована на політичну взаємодію з владою або замовником. Це – Масляков. Але хіба мільйони українців гордо не називають себе "менеджерами з продажу", коли просто торгують ширвжитком в кіосках на ринку? Хіба контрабандисти не хочуть, щоб їх вважали підприємцями? Хіба олігархи не намагаються прикинутися представниками великого бізнесу?" – пояснив журналіст відповідність електорату вибору, за який вони проголосували.

Новини
"Дива не буде!" Портников пояснив, як "Слуга народу" перетворюється на партію Путіна

Виходячи з цього, пише Портников, можна зробити висновок, що вся нинішня Україна – така, як Зеленський, весь президентський офіс – такий, як Зеленський. На його думку, Зеленського можна охарактеризувати як справжнього президента народу некомпетентних дилетантів. Що стосується Пристайка, то він в будь-якому випадку – професійний дипломат.

"В країні Зеленського це вирок. Як абсолютно точно сказав сам Зеленський Петру Порошенку. "Я не ваш опонент, я ваш вирок". Вирок професійному управлінню країною. Поруч з професіоналом – яким би він не був, чесним, корумпованим, обдарованим, бездарним – виживають тільки професіонали. І ще імітатори. Поруч з дилетантом, нехай навіть переповненим благими намірами, виживають тільки дилетанти. І ще імітатори. Вони у нас виживають завжди. Саме тому поразка таких, як Вадим Пристайко, неминуча", – вважає Портников.

Віталій Портников

Віталій Портников

"Антикор"

Підсумовуючи, він додав, що знищення професіоналів системою – це не найстрашніший наслідок. Адже найгірше те, що за такого розвитку подій країну, якою управляє коаліція дилетантів та імітаторів, очікує неминучий розвал.

"А вже потім професіоналам доведеться витягати з кювету і ремонтувати машину, за кермом якої знаходилися люди, які й не підозрювали про існування водійських прав", – образно резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Кремль намагається використати Зеленського і його оточення, як "зграю нетямущих карасів". Отже, якщо президент не піде на поводу у Росії в питанні Донбасу, то країна-агресор почне мститися йому. Аналогічно вона поводила себе і з Петром Порошенком, який не здав інтереси країни і став головним ворогом для Кремля.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кризский Игорь
Кризский Игорь
А, что вы хотели от Зебила или Зелупы. Он родом от Маслякова и в команде его такие же масляковцы. Достаточно посмотреть на Богдана и все становится на свои места. Популизм победил профессионализми, для украинцев и для таких же 73% Зелуп может закончиться все печально.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel