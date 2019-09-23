"Дилетантів не подолати": Портников припустив фіаско Пристайка в команді Зеленського

Незважаючи на свій досвід, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко приречений на фіаско, працюючи в команді президента Володимира Зеленського.

Причиною цього якраз і стане його професіоналізм, адже інші представники влади є дилетантами, написав у своєму Telegram-каналі український журналіст, публіцист Віталій Портников.

За його словами, останні заяви Пристайка про те, він особисто несе відповідальність за призначення радників в українські посольства, вже свідчать про наростання конфліктної атмосфери в оточенні Зеленського.

"Соратники Зеленського борються між собою, як бульдоги під килимом, і ця боротьба аж ніяк не сприяє ухваленню зважених рішень. Однак поки що цю війну, яка обов'язково стане надбанням громадськості після першого ж серйозного провалу, намагаються не виносити на обговорення публіки. Вадим Пристайко, який був зовнішньополітичним радником Зеленського ще тоді, коли фронтмен "95 кварталу" боровся за владу, а потім став заступником глави президентської адміністрації та міністром закордонних справ – один з активних учасників цієї боротьби. Але його чекає неминуча поразка – як би Пристайко і не старався", – вважає Портников.

Він підкреслив, що старання Пристайка допомогти Зеленському дійсно видно. Адже нерідко він пояснює навіть ті президентські висловлювання і рішення, які виглядають як абсолютна некомпетентність. І саме в цьому і виявляється його головний недолік.

"Він – професіонал. А професіоналу в світі Зеленського ніколи не перемогти дилетантів. Зеленський відверто пишається тим, що він – дилетант "з народу". І обирали його мільйони таких же дилетантів, які десятиліттями імітують діяльність і не розуміють, що таке компетентність. Зеленський, як і мільйони українців, здобув вищу освіту і ніколи не працював за фахом – навіщо?" – пояснює логіку своїх висновків Портников.

Вадим Пристайко

"Але і його професійна характеристика далека від правди. Зеленського називають артистом, але ця робота теж вимагає серйозної освіти і самовдосконалення. Актор – це школа. Станіславський, Михайло Чехов, Брехт. Не чули? А КВК, який переродився на "95 квартал", це не акторська робота, а художня самодіяльність, яка розрахована на політичну взаємодію з владою або замовником. Це – Масляков. Але хіба мільйони українців гордо не називають себе "менеджерами з продажу", коли просто торгують ширвжитком в кіосках на ринку? Хіба контрабандисти не хочуть, щоб їх вважали підприємцями? Хіба олігархи не намагаються прикинутися представниками великого бізнесу?" – пояснив журналіст відповідність електорату вибору, за який вони проголосували.

Виходячи з цього, пише Портников, можна зробити висновок, що вся нинішня Україна – така, як Зеленський, весь президентський офіс – такий, як Зеленський. На його думку, Зеленського можна охарактеризувати як справжнього президента народу некомпетентних дилетантів. Що стосується Пристайка, то він в будь-якому випадку – професійний дипломат.

"В країні Зеленського це вирок. Як абсолютно точно сказав сам Зеленський Петру Порошенку. "Я не ваш опонент, я ваш вирок". Вирок професійному управлінню країною. Поруч з професіоналом – яким би він не був, чесним, корумпованим, обдарованим, бездарним – виживають тільки професіонали. І ще імітатори. Поруч з дилетантом, нехай навіть переповненим благими намірами, виживають тільки дилетанти. І ще імітатори. Вони у нас виживають завжди. Саме тому поразка таких, як Вадим Пристайко, неминуча", – вважає Портников.

Віталій Портников "Антикор"

Підсумовуючи, він додав, що знищення професіоналів системою – це не найстрашніший наслідок. Адже найгірше те, що за такого розвитку подій країну, якою управляє коаліція дилетантів та імітаторів, очікує неминучий розвал.

"А вже потім професіоналам доведеться витягати з кювету і ремонтувати машину, за кермом якої знаходилися люди, які й не підозрювали про існування водійських прав", – образно резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Кремль намагається використати Зеленського і його оточення, як "зграю нетямущих карасів". Отже, якщо президент не піде на поводу у Росії в питанні Донбасу, то країна-агресор почне мститися йому. Аналогічно вона поводила себе і з Петром Порошенком, який не здав інтереси країни і став головним ворогом для Кремля.

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