Дикі тварини спричинили за минулий рік близько 2,5 тисяч ДТП у Німеччині

В аваріях, що сталися через диких тварин, у Німеччині в 2017 році загинули 10 людей, ще 606 були тяжко травмовані. Найчастіше такі ДТП траплялися в жовтні та травні.За 2017 рік дорожно-транспортних інцидентів, пов'язаних з дикими тваринами і в яких постраждали люди, у Німеччині сталося понад 2,5 тисячі. В таких аваріях 10 людей загинули, 606 були тяжко травмовані, а ще 2308 отримали легкі ушкодження. Про це повідомляє німецьке статистичне відомство в понеділок, 22 жовтня.

Найбільше таких випадків трапилося у Баварії та Нижній Саксонії, найменше - у містах зі статусом федеральної землі Гамбурзі та Бремені. Найчастіше ДТП через диких тварин траплялися в жовтні (282 випадки) та в травні (266), найменше - в лютому (124 випадки) та січні (126). Від 1991, коли стала доступна така статистика, кількість інцидентів з дикою природою, в яких постраждали люди, коливається між 2,2 та 2,9 тисячі на рік. Найбільше смертей на дорогах через диких тварин було зафіксовано в 1994 році - 49.

Які саме тварини спричинили ДТП, статистика не уточнює.