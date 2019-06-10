"Дійти до Ла-Маншу!" Україні спрогнозували плани Путіна щодо Донбасу

Після парламентських виборів в Україні Росія не посилить бойові дії, почавши повномасштабну війну.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Всі чекають парламентських виборів. Тому що зв'язка президентські вибори і парламентські – вона нагадує кавалерійську атаку. Це поєднання певним чином суперечить стандартними схемами ... З точки зору ворога, ця кампанія ще не завершилася і вони очікують, впливають і будуть впливати на процес парламентських виборів. Коли є загроза поширення хаосу і нестабільності, треба просто чекати. Думаю, що тут дії російської ворожої сторони є абсолютно прагматичними", – пояснив він.

Згурець додав, що не варто очікувати серйозної ескалації на Донбасі.

"У цьому немає сенсу, тому що, з точки зору РФ, якщо починати бойові дії, то треба вже йти аж до Ла-Маншу. Немає сенсу грати з однією областю. Якщо починати війну, то треба починати вже серйозну війну. І на пік бойових можливостей, якщо взяти статистику фінансової програми, росіяни виходять в 2020 році. В такому стані довго тримати організм неможливо, треба пар випускати", – вважає він.

Експерт зазначив, що крім Донбасу, Росія зараз зайнята мілітаризацією Арктики і ситуацією на Близькому Сході.

Володимир Путін 24tv.ua

"Ще треба почекати, тому що занадто багато точок напруженості з'явилося за останній час і ми не єдина точка, де може початися випуск пари для російської військової машини. Взагалі, ми дуже часто скочуємося тільки на оцінку вогневого компонента протистояння. А є ще економічний, політичний , інформаційний компоненти", – підкреслив Згурець.

Він також повідомив, що Україна і Росія перейшли в "газоподібний формат протистояння".

"Це означає, що війна ніколи не припиняється, протистояння є постійним і воно охоплює всі компоненти - від силового і до соціальних мереж, які теж стали одним з елементів впливу на ворога або навіть на свої війська. Адже доступ до інформації став настільки простим, що став впливати на здатність людини правильно оцінювати реальність", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що Україна сформувалася "на краю Російської імперії".

При цьому російський журналіст Саша Сотник розповів, що Росія виведе свої війська з окупованого нею Донбасу і поверне регіон до складу України, якщо Київ визнає анексію Криму законною.

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