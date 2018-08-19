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"Дійшли до причіпок": Росію жорстко розкритикували через "Мінськ-2"

2.4тЧитати новину російською

Росія сьогодні використовує будь-який привід для того, щоб не виконувати свою частину зобов'язань по Мінським домовленостям і перекладати відповідальність на Україну.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи звинувачення голови МЗС Росії Сергія Лаврова на адресу України.

"Нас цікавить невиконання Російською Федерацією Мінських домовленостей. Зараз, наприклад, Лавров заявляє, що десь в трьох населених пунктах українці не відвели важке озброєння. Можна уявити, до яких причіпок вони дійшли, щоб показати, що "Україна щось не виконала, і тому ми не виконуємо свою частину", - заявив експерт.

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"Це говорить про те, що їм вже нема чим аргументувати зі свого боку невиконання Мінських домовленостей. При цьому вони знаходять якісь вигадані причини, щоб звинуватити Україну", - підкреслив він.

За словами Мусієнка, Україні треба звернути увагу Заходу, що саме Росія не виконує угоди, і саме в цьому корінь проблеми.

Як повідомляв ObozTV, раніше експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий розповів, як Захід може покінчити зі спробами РФ покласти на Україну відповідальність за зрив Мінських угод.

Зазначимо, Україна і РФ не можуть домовитися, в якій послідовності виконувати "Мінськ-2". Україна наполягає, що першочерговим для виконання є пункт про передачу Києву непідконтрольної ділянки кордону з РФ. У свою чергу, Кремль вимагає амністії колаборантів і виборів на непідконтрольній Україні території.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVмінські домовленостіРосійсько-український конфлікт
Особи
Олександр МусієнкоСергій Лавров
Місце
Україна
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
чубатые, назовите, кто нибудь, номер пункта Минских соглашений, который должна выполнить Россия. Знаю, что никто из вас, включая Парашенку, этих соглашений не читал. Вот текст https://ria.ru/world/20150212/1047311428.html
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Пигин Макс
Пигин Макс
хохлы, а вы хотите что бы Россия решила вопрос войны на Донбассе? Мы умеем! Вон в Грузии за 3 дня решили проблему, теперь Грузия цветёт и пахнет.
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Пигин Макс, хохол врет всегда, когда открывает рот.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Голованов Сергей, Что за бред ты несёшь?
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