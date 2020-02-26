"Дійдуть до Києва і Львова": Чийгоз пригрозив Зеленському і Ко жахами Донбасу

Українській владі і суспільству варто побоюватися заяв про "втому від війни", щоб трагедія Донбасу і Криму не повторилася в інших регіонах.

З такою заявою виступив нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз в інтерв'ю "Укрінформу".

"Якщо хтось із представників влади або частини суспільства сьогодні говорить, що "втомився від війни" та проблему Криму можна на час "підвісити", то нехай готується до того, що всі жахи, які спіткали Крим і схід України, дійдуть до Києва і Львова. Тому що Росія уособлює собою чудовисько, яке існує за рахунок крові, і в прямому, і переносному сенсі слова, і апетити цього чудовиська зростають", – сказав Чийгоз.

Політик підкреслив, що Україна повинна боротися за свої території і не сподіватися на допомогу від інших країн.

"Українські політики повинні припинити будувати ілюзії, що хтось за них вирішить кримське питання, що їм достатньо спостерігати за процесом з боку, в чомусь погоджуючись чи ні", – додав він.

Ахтем Чийгоз eurosolidarity.org

Як писав OBOZREVATEL, напередодні звільнений з російського полону Олег Сенцов заявив, що українці обов'язково переможуть і будуть святкувати день повернення Криму, який Росія анексувала в 2014 році.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!