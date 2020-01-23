Друзі, перебуваючи на міжнародному економічному форумі отримала новину, що мені підготували підозру за виконання рішення Європейського суду з прав людини. Справа стосувалася багаторічного невиконання національного рішення суду у зв’язку з мораторієм, що є порушенням Європейської Конвеції про права людини.

Відповідально заявляю, за 5 років на держслужбі робила все можливе, щоб рівень заборгованості за рішеннями ЄСПЛ скоротився. З 2014 року, коли борги перед громадянами та українським бізнесом, які постраждали від свавілля влади сягали 40 мільйонів євро до 2019, коли Україна залишила перше місце у рейтингу країн, що найгірше виконують рішення міжнародного суду. Нашою командою було виконано тисячі рішень та підписано не одну сотню дружніх врегулювань, що за практикою Євросуду зменшує суму справедливої компенсації мінімум удвічі та економить бюджетні кошти для подальших виплат. До речі в цій справі Уповноважений досяг врегулювання з 0 компенсацією.

Після виконання рішення у справі, що стала предметом уваги НАБУ, Міністерство юстиції вже в двох інстанціях виграло регресну справу, по стягненню виплачених за рішенням ЄСПЛ коштів до державного бюджету з компанії яка роками під прикриттям мораторію його не виконувала. Таким чином, ми запобігли нарахуванню багатомільйонної компенсації за порушення з боку України і найближчим часом завершиться розгляд справи проти компанії порушника. На наступному тижні має відбутися наступне слухання, але очевидно, що детективів цікавить не міжнародне право і бюджет України, а короткочасний піар.

В понеділок, у визначений час, ще раз спробую пояснити в НАБУ, що виконання рішення Європейського суду з прав людини це не збитки, а виконання міжнародних зобов’язань України. Але це мабуть марна справа, тому очікую якнайшвидшого судового розгляду, щоб нарешті поставити крапку.

Шкода тільки, що ці дії НАБУ наносять непоправну шкоду Україні, як члену Ради Європи та розгляду наших міждержавних позовів проти Росії в ЄСПЛ. На що може сподіватися країна, яка сама не виконує рішення суду?

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