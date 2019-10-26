Дії ДБР проти Порошенка підривають позицію України в міжнародних судах на користь Росії – адвокат Новіков

Державне бюро розслідувань створює небезпечний прецедент, підриваючи позицію України в міжнародних судах, де держава захищає свої інтереси і доводить незаконність дій Росії.

Про це заявив адвокат п'ятого президента та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Ілля Новіков в ефірі радіо "Новое время". За його словми, нині ДБР веде розслідування справ виключно за заявами українських політиків, які можуть бути засновані також і на їх особистих мотивах.

"Я не буду спекулювати про якісь глибинні мотиви, але безумовно є точка зору, що деякі українські політики відпрацьовують той порядок денний, який вигідний Росії", – сказав він та не виключив і наявності особистих мотивів.

Водночас захисник нагадав, що закінчив справу із захисту українських моряків, які були захоплені Росією у Керченській протоці. Він зауважив, що одним із приводів приєднатися до команди захисників Петра Порошенка стало те, що одним із звинувачень, які висувають йому, є звинувачення в тому, що операція із переходу українських катерів з Одеси в Бердянськ мала провокаційний характер. Деякі українські політики висувають звинувачення Порошенку у державній зраді та зловживанні повноваженнями військової посадової особи, вчинені організованою злочинною групою.

Петро Порошенко Українська правда

Він зауважив, що формально Петро Порошенко не підпадає під статтю про зловживання повноваженнями військової посадової особи, бо не є військовою посадовою особою.

"За версією політиків, якщо її прийняти, а ДБР себе поводить так, наче вони її внутрішньо прийняли, і вже душевно з нею погодились, отже за цією версією мають бути ще якісь українські військові, які входили у склад цієї організованої групи… А хто це може бути? Найближче до цього стоять українські моряки", – сказав захисник.

Ілля Новіков також зазначив, що виходячи з наявної інформації допити моряків проводили саме в такому руслі. Він наголосив, що російське слідство висувало морякам звинувачення в тому, що вони діяли організованою групою: "Їх звинувачували в тому, що вони перетнули російський кордон організованою злочинною групою".

"Ми бачимо, що фактично зараз ДБР працює за тією ж лінією, і якщо ця лінія буде продовжена, то вийде, що ДБР розділяє російську точку зору", – підкреслив захисник.

Він також нагадав, що зараз продовжується розгляд цієї справи в Міжнародному морському трибуналі в Гамбурзі і зараз відбувається та стадія процесу, коли Україна та Росія готуються до підсумкового розгляду по суті.

Адвокат зауважив, що на думку фахівців з міжнародного морського права у України зараз хороша позиція. "Однак вона може бути підірвана тим, що українська влада, а в міжнародному праві – це і ДБР, і Генпрокуратура, і Офіс президента, діє або приймає рішення виходячи з того, що це була військова провокація, то власне цим і підривається теза про те, що Україна діяла законно, а Росія – ні", – пояснив він.

"Якщо ви виходите з того, що це була провокація, задумана українською владою, попереднім президентом у внутрішньополітичних цілях та в порушення міжнародного права, то ви самі рубаєте гілку, на якій сидите. Зараз об’єктивно за заявою політиків і діючи в ключі цієї заяви, приймаючи її як основну версію, ДБР підриває позицію України в цьому міжнародному спорі", – додав Ілля Новіков.

Він резюмував: "Об’єктивно картинка виглядає саме так. Українському інтересу – це не на користь. А російському інтересу – це на користь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Іллі Новікова, інформація, що з’явилась у засобах масової інформації про нараду в Офісі президента Зеленського, де обговорювалась задача саджати за грати тих, чиє ув’язнення сподобається народу, і зокрема такою людиною є п’ятий президент України Петро Порошенко та особливе ставлення Державного Бюро Розслідувань у випадку з ним, свідчать про зацікавленість нової влади досягти цієї мети у "справі Порошенка".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.