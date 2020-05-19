У "Слузі народу" назвали найбільші перемогу та програш Зеленського за рік

За рік президентства Володимиру Зеленському вдалося налагодити діалог з Російською Федерацією, але наразі він перетворився на монолог.

"Коли ми звертаємося до РФ у зв'язку з пандемією, щоб припинити вогонь, допустити Червоний Хрест, місію ОБСЄ – на жаль, наш діалог перетворився на монолог", – заявила в ефірі ObozTV народна депутатка України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

На її думку, телефонні переговори та особисті зустрічі Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна, успішний обмін полоненими свідчили про те, що діалог був. Але на сьогоднішній день стало очевидним, що Кремль не має наміру відмовлятися від своєї позиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Росія бачить тільки одне: політичне врегулювання, і тільки потім можна говорити про якусь безпеку. Це неможливо для української сторони, тому що для нас це питання життя і смерті нашої держави", – підкреслила нардепка.

Аналізуючи рік президентства Володимира Зеленського, вона назвала останню перемогу і останній програш глави держави.

"З останніх перемог важливим є те, що Європейський Союз проголосував про виділення нам 1,2 мільярда євро допомоги на боротьбу з коронавірусом. Це найбільша допомога для тих країн, про які голосував ЄС. Інші не отримають навіть половини того, що отримає Україна. До поразок можна віднести те, що не відбувається нормандський формат. Все-таки ми повинні були бути більш активними, попри тиск, попри небажання Росії, попри всім палкам в колеса, які нам ставить внутрішня опозиція", – заявила Верещук.

Еммануель Макрон, Володимир Зеленський, Володимир Путін

Як писав OBOZREVATEL, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що президент України Володимир Зеленський міг вчинити на президента РФ Володимира Путіна "динамічний тиск" в питанні звільнення Донбасу.

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