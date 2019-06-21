Деукраїнізація у Харкові: Кернес втік від Ар'єва

Міський голова Харкова Геннадій Кернес відмовився спілкуватися із нардепом Володимиром Ар’євим щодо повернення проспекту Григоренка імені радянського маршала Жукова.

Про це написав сам голова української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв у Facebook. Політик прибув у місто у цій справі.

Володимир Ар'єв у Харкові Facebook Володимира Ар'єва

"Приїхали з Віталієм Гайдукевичем в Харків поговорити про незаконне перейменування проспекту генерала-правозахисника Григоренка в проспект сталінського генерала Жукова. Як приймати протизаконні рішення, то всі вони браві, сміливі. Як ми приїхали - сховалися як щури. Кернес втік, за ним секретар харківської міськради. Виставили на амбразуру голову прес-служби, але той не є відповідальною особою: документ не готував, не голосував, не підписував", – розповів нардеп.

Володимир Ар'єв Facebook Володимира Ар'єва

За його словами, відповідальні особи відчувають, що у них будуть проблеми. "Своєму місту вони роблять зло – у Донецьку і Луганську все теж починалося з деукраїнізації. Харків зробив перший крок в цьому напрямку", – зауважив Ар’єв.

Володимир Ар'єв і Віталій Гайдукевич у Харкові Facebook Володимира Ар'єва

Він відмітив, що планує вимагати від правоохоронних органів притягнути до відповідальності "усіх причетних до порушення закону про декомунізацію".

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня на сесії Харківської міської ради більшістю голосів було ухвалене рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова. На сесії також було проанонсовано відновлення поваленого активістами пам'ятника Жукову.

Через повернення проспекту попередньої назви у Харкові відкрили кримінальне провадження.

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