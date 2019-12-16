Авторитаризм імені Зеленського: що криється за ідеєю децентралізації і як це відіб'ється на українцях

До 2021 року Україну поділять на адміністративні одиниці. Замість районів будуть округи, а керуватимуть на місцях префекти. ОДА і РДА відійдуть у небуття, а гроші обіцяють залишити українцям.

Всі ці зміни – справа рук президента України Володимира Зеленського. Він уже подав до Верховної Ради законопроєкт і планує переписувати Конституцію.

Якщо йому це вдасться, то він отримає колосальну владу не тільки в Києві, а й у кожному регіоні України. Президент отримає право "звільняти" мерів міст, депутатів, а також за допомогою парламенту змінювати межі областей.

Головне:

Реформу планують втілити до 1 березня 2021 року;

Новими адміністративними одиницями стануть громади (1300-1500 ОТГ), округи (близько 100), а області залишаться;

Замість глав обласних і районних адміністрацій призначать префектів. Вони виконуватимуть наглядову функцію і зможуть через суд блокувати незаконні рішення місцевих рад;

Якщо зміни впровадять, то Володимир Зеленський отримає колосальну владу в Україні.

Забіжу наперед. До Верховної Ради внесено законопроєкт 2598. Він вносить істотні зміни в Основний Закон країни. Це важливо знати кожному, адже зміни повністю перекроять територіальний устрій України.

Парламент отримає право збільшувати або зменшувати будь-яку область. Умовно кажучи – народні депутати можуть рядовим голосуванням перенести село "А" в Запорізьку область, забравши його з Херсонської.

Президент же повністю візьме під контроль усі місцеві ради. Він через своїх префектів зможе за необхідності розпускати ради і тримати "в узді" мерів міст. Деталі – в матеріалі OBOZREVATEL.

Замість районів будуть округи

Головною територіальною одиницею буде громада – це кілька сіл і територій навколо них, об'єднаних в одне ціле. Громади можна побачити вже зараз, їх сформовано вже понад 1000 (всього їх планується створити близько 1300-1500). Відповідно до закону Зеленського, якщо якісь села вчасно не встигнуть об'єднаєтися самі, то їх об'єднають за залишковим принципом.

Далі – райони. Замість нинішніх 490 районів буде близько 100 округів, а створені вони будуть із прилеглих один до одного громад. У деяких областях може бути по три округи, а десь і всі шість.

Зміни не стосуються областей. Спочатку їх хотіли перейменувати на регіони, але потім відмовилися від цього задуму.

Навіщо це потрібно: офіційна версія

Для всіх територіальних одиниць децентралізація, на думку президента й окремих нардепів від "Слуги народу", принесе чимало користі. Якщо говорити коротко, то економічно вони стануть самостійнішими і менше залежатимуть від Києва:

Місцеві податки залишаться на місцях.

Не буде територій, на які влада органів місцевого самоврядування не буде поширюватися;

Самостійність – проблеми вирішуються на місці, всі послуги в максимальній доступності для жителів.

Також громади зможуть об'єднувати свої бюджети заради втілення якихось спільних цілей, проєктів. Умовно кажучи – побудувати дитячий майданчик, садок, відремонтувати лікарню або дорогу.

А з місцевою владою що?

Глави громад, депутати всіх рад (округи, громади) обиратимуться не на 5 років, а на 4. А ось главу окружної та обласної ради обиратимуть з-поміж депутатів і тільки на 1 рік. Потім – ротація на іншого депутата. Фактично система повинна перешкодити зміцненню одноосібної влади з боку глави ради. Однак це може породити набагато більше схем і договірняків заради призначення на рік.

Вибори тепер відбуватимуться за розкладом. Перші відбудуться не пізніше, ніж через 90 днів після того, як буде ухвалено закон про адмін-територіальний устрій. Наступні – в останню неділю жовтня кожні чотири роки.

Зеленський ставить "наглядачів" префектів

Глав обласних і районних адміністрацій більше не буде – їх замінять префекти. Це такий держслужбовець, якого призначає президент України після звернення Кабінету Міністрів.

Префектів призначать у кожен округ і кожну область – там вони контролюватимуть законність діяльності місцевих рад. Вони працюватимуть по 3 роки, зараз вони працюють до моменту закінчення каденції президента.

Система призначення, на перший погляд, буде схожою з тим, як зараз вибирають глав ОДА. Проте логіка все ж таки інша: буде створена експертна рада, що складається з працівників Офісу президента, членів уряду та експертів. Вони сформують кадровий резерв із 200 осіб. 125 (попередньо) з них у результаті стануть префектами, а ще 75 підуть у резерв. Він потрібен, щоб замінювати тих, хто погано працюватиме.

"Людина працює, у неї термін повноважень три роки. Вона працює, якщо демонструє свою ефективність із KPI, то відбувається ротація і її перепризначають, але на іншу територію. Якщо вона демонструє, що неефективна, то її звільняють і на це місце призначають когось із резерву", – розповів нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін у коментарі OBOZREVATEL.

Головні функції префектів:

Вони спостерігають за діяльністю органів місцевого самоврядування (ОМС), але не можуть оцінювати ефективність або доречність їх рішень;

Якщо бачить, що деякі акти ОМС можуть порушити закон, повідомляють їм про це і радять, як виправити;

Якщо ж ОМС не дослухаються, подають до суду і повідомляють інформацію про зупинку акту;

Рішення, які загрожують територіальній цілісності України, префект може зупиняти без ухвали суду.

До речі, про останнє. У такому разі крім зупинки акту, префект звертається до президента України, той тимчасово зупиняє повноваження ради та голови ради, які це рішення ухвалили, а замість них призначає тимчасового державного уповноваженого. Простими словами, він стежить за порядком, поки триває розслідування.

Це важливий інструмент щодо можливого тиску президента на місцеві ради. Префект зможе на власний розсуд зупиняти рішення абсолютно будь-якої ради. Привід знайти – не проблема. Далі президент звертається до Конституційного суду, який повинен за 7 календарних днів розглянути це звернення. І якщо він вирішить, що акт неконституційний, місцева рада розпускається і йде на перевибори.

Децентралізація в Україні vidsebe.media

За фактом і за великого бажання президент без проблем відправить у відставку будь-якого мера чи депутатів місцевих рад. Загрозу в цьому вбачає багато хто. Так, опозиційний нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький вважає, що це прямий шлях до поліцейської держави.

"За "децентралізованої" Конституції префект здійснюватиме "адміністративний нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування".

Цікаво, що термін "адміністративний нагляд" є тільки в законі "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі". І там зазначено, що "адміністративний нагляд – це система профілактичних і примусових заходів із контролю поліцією осіб, звільнених із місць позбавлення волі". Тобто чисто поліцейська функція", – наголосив Княжицький.

Різко розкритикував ідею і народний депутат 8-го скликання Борислав Береза. "Пункт 8-1, який дозволяє людям президента, префектам, знімати з посади будь-якого обраного мера або голову громади. Щоправда, типу тимчасово. Але ми ж пам'ятаємо, що в Україні немає нічого постійнішого за тимчасове. А ще в цих поправках є можливість скасовувати рішення місцевих рад.

Загалом про своє право обирати і делегувати повноваження своїм обранцям можете забути. Президенту, мабуть, краще знати, що вам треба. І тепер дерибан землі і бюджетів буде під контролем ОП. А протидія цьому ДБР, СБУ і ГПУ? Так їх керівництво фактично призначає президент. А отже, це буде "бджоли проти меду", – вважає екснардеп.

Також викликають побоювання й одразу кілька пунктів: Рада зможе перекроїти кордони областей (наприклад, об'єднати їх), не змінюючи основного закону. Це прямо написано в документі. Ще одна дивина – із законопроєкту "випало" тимчасово окуповане місто Севастополь.

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Коли чекати на зміни?

Для того, щоб запустити реформу і створити новий адміністративний устрій, необхідно провести ще чимало роботи. Однак, якщо все складеться, то регіони, округи та громади з'являться на карті України вже з 1 березня 2021 року. Поки план виглядає так:

Кінець грудня 2019 року – затвердження перспективного плану на формування громад;

Лютий 2020 року – те ж саме на субрегіональному рівні (округи і регіони);

Орієнтовно жовтень 2020 року – вибори місцевої ради;

1 березня 2021 року – повноцінний запуск реформи.

Законопроєкт Володимира Зеленського вже викликав безліч нарікань. І, відверто кажучи, за всіх позитивних моментів він планово хилить Україну до жорсткої авторитарності. Так, глава держави отримає реальну можливість через префектів "тиснути" на місцеві ради, у разі необхідності змінювати територіальний устрій і суттєво впливати на мерів міст і депутатів.

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