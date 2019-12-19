Недавно был опубликован законопроект №2598, которым предлагается внести изменения в Конституцию.

Преподносилось это с модным нынче словом "децентрализация", но фактически можно увидеть подмену понятий, ведь в документе пытаются открыть двери к будущей централизации.

Нельзя пройти мимо таких инициатив, ведь они фактически могут определить на года нашу с вами жизнь в городах и громадах. Даже в Страсбурге решили не проходить мимо этой инициативы, организовав заседание комитета Европарламента, и всерьёз начали дискуссию о "децентрализации через централизацию" по предложениям в 2598, которую нельзя назвать позитивной. Что же так пугает многих как украинских, так и европейских экспертов?

1. Предлагается ввести нового представителя исполнительной власти на замену государственным администрациям — префекта. Префект будет подчиняться Президенту и Кабмину. В действующей редакции за исполнительную власть отвечает только правительство. Зачем вталкивать Президента в исполнительную власть? Это "попахивает" хорошо забытым нами термином "президенстко-парламентская республика".

2. Ключевой, по моему мнению, пункт, который может привести к "узурпации". Префекты могут оспаривать решения местных советов/исполкомов путем обращения префекта к Президенту. Президент в свою очередь имеет право обратиться в Конституционный суд. А КСУ должен принять решение за 7 дней!

Вероятность принятия решения в отведенный срок стремительно приближается к 0. К сожалению, не расписано, что происходит в случае, если за отведенное время КСУ не принимает решение. Зато почему-то расписано, что на период рассмотрения обращения в Конституционном суде приостанавливаются полномочия совета/исполкома/мэра и вводится временный государственный уполномоченный, который фактически заменяет всю местную власть до принятия КСУ решения. Да от прочитанного Янукович уже "перевернулся" бы в Ростове, если бы конечно умел читать законопроекты .

3. Досрочные выборы местных советов и мэров проводятся по новой процедуре. Инициатива префекта, решение Президента. Напомню, что сейчас действует куда более демократическая процедура — решение парламента и подпись Президента.

4. Киев и Севастополь теряют особый статус. Не кажется ли вам странным, что в Конституцию РФ Кремль незаконно внес Севастополь, тогда как из Конституции нашей страны, его предлагают убрать? Это ошибка?! Или это позиция?! На этот вопрос мы все еще ждем ответ, но явно не такой дилетанский, как услышали от пока что еще главы парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко, который, рискну предположить, еще не читал 2598.

Что касается Киева, то его в проекте закона лишают статуса, благодаря которому осуществляется особое местное самоуправление. Что это значит? Сегодня особый статус столицы определяет исключительную роль исполнительной власти, тогда как в иных сферах жизнедеятельность города определяется на законодательном для всей страны уровне. Убирая данное обозначение столицы из Конституции, автора 2598 создают возможности внести в закон о столице любые нормы, которые могут противоречит остальному законодательству. Для этого нужно лишь 226 голосов. Нет однозначного ответа, хорошо это или плохо. Однако, предлагая такие изменения, как минимум, следовало бы сначала провести профессиональную общественную дискуссию и, возможно, общественные слушания.

5. Вопрос "местной демократии" в условиях украинских реалий переходит в стадию контролируемой демократии из центра. Почему? Предлагается вернуть государственный надзор и отсутсвует четкая трактовка, в каких вопросах он может использоваться. Давайте говорить прямо — это будет прекрасный инструмент для запугивания несогласной с центром местной власти.

6. Уменьшение срока полномочий местной власти. Вместо 5 лет получаем 4 года. Здесь, казалось бы, ничего страшного нет, но это прямое нарушение равности форм народовластия. Президент и Верховная Рада избираются на 5 лет. Получается, центральная власть получает на один год меньше времени для реализации своих программ и целей.

7. Большое количество путаницы и юридических противоречий. Начиная термином "громада" и заканчивая формированием округов. О полномочиях руководителей новых громад вообще забыли. Это все будет нести большую угрозу для работы местного самоуправления. При формировании Конституции нельзя давать даже минимального шанса на двойную или тройную трактовку, иначе в будущем это может породить коллапс.

8. Отсутствуют гарантии для местного самоуправления на уровне округов и областей. Это говорит о том, что централизовать их полномочия при желании можно на уровне законов, где нужно не 300 голосов, а 226. Мудрым ходом со стороны Президента был бы отзыв законопроекта 2598 и начало полноценной дискуссии, как на национальных площадках вроде Ассоциации городов Украины, так и на европейских площадках.

#АМУ #AUC

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