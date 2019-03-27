Детектор-медіа: головний ворог Порошенка завдає удару у відповідь

У програмі "Українські сенсації" приготували передвиборчий вінегрет, який назвали "50 відтінків Порошенка".

Про це йдеться у статті "Детектор Медіа". Нижче наводимо її повний текст без змін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вбивства, шахрайство, відмивання грошей, ухиляння від податків, підкуп виборців чи депутатів, незаконне збагачення, наркотрафік, торгівля людьми — ось лише невеликий список звинувачень, які висунули "Українські сенсації" Порошенку і його оточенню в годинному випуску від 24 березня 2019 року.

Найтяжчі звинувачення будуються на словах двох колишніх депутатів-утікачів Молдови та України, натяках і фантастичних припущеннях, інше вже відомо з розслідувань журналістів інших ЗМІ. Але все це називається словом "суперексклюзив", хоча в чому саме полягає ексклюзивність матеріалу, залишається неясним. Може, в тривожній музиці і начитці напруженим голосом? Може, в повній відсутності зв'язку між твердженнями? А може, в прогулянці журналіста "Українських сенсацій" по полю для гольфу разом з Олександром Онищенком?

Останній, до речі, — головний герой матеріалу. Скаче на коні через бар'єри, мружиться сонечку і любовно на камеру закликає Порошенка: "Чекаю тебе, твій Олександр Онищенко". У матеріалі на "1+1" сам Онищенко перебуває у впевненості, що Порошенко не виграє президентські вибори і після програшу буде змушений тікати в Іспанію, де, за щасливим збігом обставин, і проживає депутат-утікач Онищенко. А журналісти "1+1", виходячи з показаного ними "суперексклюзиву", дуже стараються наблизити цю зустріч.

Спочатку вони вирішили "приголомшити" глядача фразою "таке не розкажуть в телевізорі" — і повідомити про те, що Порошенко був причетний до створення Партії регіонів. Потім — що вперше глядачам покажуть війну "олігарха проти олігарха" — і мали на увазі не Коломойського, що було б логічно, а все того ж Онищенка.

Який розповідає все те ж, що вже розповідав "Стране.юа" у 2016 році — про нібито "ліфт для кеша" в АП, про покупку голосів і посад і т. д. Далі у фільмі ще буде показане листування, яку раніше вже публікувало "Слідство.info" — те саме, де мільйон гривень називається книгою. І судячи з того, що журналіст "1+1" запитав у Онищенка, "що таке книга", матеріал колег під назвою "Клуб книголюбів" він не читав. Чи не підготувався, значить.

Петро Порошенко

Всі ці розповіді Онищенка коментує, наприклад, Михайло Чаплига, якого "1+1" скромно протитровав політологом — хоча "Бабель", наприклад, називає його членом команди Тимошенко. Напевно, хлопці з "Українських сенсацій" не прочитали і цей матеріал. Чаплига, до речі, повідомляє публіці, що Порошенко збагатився у 88 разів. Схожа цифра виникла на російському сайті "Україна.ру" — в лютому там писали, що президент збільшив статки у 80 разів; лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко пішла далі і називає ще одну цифру — 82. На інших українських ресурсах писали, що Порошенко збагатився у вісім разів. Не дивно, що політолог Чаплига, який працює на політичного конкурента, поєднав ці цифри — в цих вісімках і математик може заплутатися, не те що політолог. Тим паче, що журналісти "Українських сенсацій" констатують: "Ніхто не може дати об'єктивну оцінку доходів Порошенка, які насправді зросли". Ну раз ніхто не може, але вони все одно виросли, чи має значення у 8 чи 88 раз?

Далі в програмі перейшли до полунички — тому що глядач від цифр легко стомлюється, а як казав в інтерв'ю "Медіасапієнсу" креативний продюсер "Українських сенсацій" Олександр Дубинський, саме глядач є замовником всього, що показує канал. І щоб глядачеві не було в жодному разі нудно, журналісти "Українських сенсацій" знайшли йому Ренато Усатого. До речі, ймовірно, той же Дубинський і знайшов — він публікував на своєму сайті "Пекло" матеріал про "молдавський бізнес" Порошенка ще в липні минулого року. До того моменту Ренато Усатий, колишній молдавський депутат, який нині мешкає в Росії, вже рік як ходив по російським каналам і розповідав про "кримінальне молдавське минуле Порошенкоа. Наприклад, ось тут Вусатий на каналі "Росія 24" анонсує свої викриття Порошенка 18 вересня 2017 року. А тут 22 вересня 2017 року подає розгорнуте інтерв'ю, в якому показує папери, які нібито доводять причетність Порошенка до злочинів — фрагменти цього самого відео, зрозуміло, без вказівки джерела, використовували "Українські сенсації". Не згадали в програмі "1+1" і те, що "депутат у вигнанні" перебуває на території Росії.

Майже два роки тому Вусатий все це доніс до російського глядача, і в ЗМІ РФ тоді писали про те, що "Порошенком керують з Молдови". Оскільки Вусатий заявляв, що нібито Порошенка шантажують з Молдови кримінальними справами, суть яких не дуже зрозуміла, але підводить глядача до думки, що президент України причетний до замовних вбивств, в тому числі власного старшого брата. Зараз, після того, як все це повторили в "Українських сенсаціях", російські ЗМІ по другому колу публікують про це новини — тільки тепер посилаються нема на якогось депутата Усатого, який втік з Молдови в Росію через кримінальне переслідування, а на "українські ЗМІ". Погодьтеся, так набагато переконливіше.

Після цієї історії про нібито вбивство брата програма "Українські сенсації" перетворилася в абсолютну фантасмагорію. Змішалися в ній коні, люди, Онищенко, чорний нал, Нацбанк і наркотрафік, проституція і Густав Клімт.

Так, в програмі повідомили, що тепер суди Британії та Кіпру розглядають справи, фігурантами якої є люди з оточення Порошенка — наприклад, син одного з керівників корпорації "Рошен". Йому, як стверджує "1+1", інкримінують сприяння проституції, наркотрафік, відмивання грошей і шахрайство. Інша справа нібито стосується самого Порошенка, Гладковського й інших фігурантів — і мова йде про ухилення від податків. Ні в програмі, ні в новині, яку зробили на підставі програми журналісти УНІАН, що також належить Ігорю Коломойському, подробиці цих справ не роз'яснюються — як, втім, і відповідальність Порошенка за сина його друга. Хоча, звичайно, ми знаємо про іншого сина друга Порошенка, — тож іноді зв'язок все-таки є. Але автори "Українських сенсацій" не обтяжували себе поясненнями і навіть просто логічними зв'язками. І тому перейшли до наступного епізоду своєї феєрії: до історії про готівку, яку, мовляв, знищує Нацбанк. Глядачам розповіли, що Нацбанк в минулому році нібито знищив 46 мільярдів гривень — мова йде про старі купюри. Далі виникла історія про те, як студенти за невеликий відсоток знімали готівкою величезні суми — до півмільйона на день, а далі історія про те, що штаби збираються купувати електорат за готівку. Жодного прямого звинувачення в тому, що за наказом Порошенка нібито старі купюри списали, а тепер за них купують виборців, в програмі немає. Але глядачеві всіляко на це натякають. Одні "експерти" розповідають, що 46 мільярдів — це дуже багато і так не повинно бути, інші — що ніхто не бачив, як їх знищують, треті кажуть про підкуп виборців за готівку. Правда, "експерти" не вказали, що у 2017 році було знищено 50 576,7 млн гривень, тобто навіть більше — але тоді чомусь нікого не турбували ці ніким не бачені папірці. Зате тепер у глядачів тривожно запитують, чи знають вони напевно, що купюри знищили? Адже ніхто цього не бачив! Спробуйте, посперечайтеся з таким аргументом.

Але найсильніший аргумент в програмі — це історія про нібито тісну співпрацю Порошенка і Медведчука. Яку, як і все інше, не можна виключати і не можна довести. Напружуватися, як, наприклад, "Наші гроші", півроку і кілька разів перевіряти свої докази схем в "Укроборонпромі", співробітники "Українських сенсацій" не стали. І тому, розповідаючи про зв'язок Порошенка і Медведчука, вони повідомили глядачам: "По-перше, вони давно знайомі". До "по-друге" справа не дійшла: всі докази зводилися до очевидного факту знайомства Порошенка і Медведчука. Втім, один реальний факт глядачам все-таки назвали: це історія того, як за допомогою рішення українського суду Медведчук отримав у власність один дуже привабливий актив. Про цю історію докладно писав Сергій Лещенко. Але в програмі її звели буквально до двох речень, тому зрозуміти, в чому конкретно полягає допомога Порошенка Медведчуку, абсолютно неможливо.

Звісно, що на "1+1" згадали панамські офшори і Іловайський котел (цю історію запозичили у того ж "Слідство info"), і відпочинок на Мальдівах, і знову, зробивши коло, повернулися до засмагати в Іспанії Онищенка. А він — до іспанських активів Порошенка, який нібито скуповує на "відмиті гроші картини" — тут глядачам показали портрет Аделі Блох-Бауер роботи Клімта, який знаходиться в Новій галереї в Нью-Йорку. Її, напевно, вибрали для того, щоб яскравіше продемонструвати дорожнечу картин, які нібито скуповує Порошенко — картина ж золота. Онищенко продовжував гвоорити, заявляючи, що "посол Іспанії" допомагає Порошенку вивозити його цінності за кордон — із заяви не зрозуміло, мав на увазі Онищенко посла Іспанії в Україні або посла України в Іспанії, але це і не важливо ж, правда? У будь-якому випадку, "вся нерухомість Порошенка записана на Ольгу Петровську", — заявив Онищенко. Мабуть, переплутав імена — у 2018 році він разом з Андрієм Портновим проводив розслідування про нерухомість Порошенка в Іспанії, придбану в 2008 і 2010 роках офшорними компаніями, якими керує якась Ірина Петровська. Гаразд, Онищенко переплутав ім'я фігуранта власного розслідування — буває. Але співробітники "Українських сенсацій" не поправили його — не читають не тільки "Слідство", але навіть колег зі "Страни.юа", яка публікувала матеріал про це розслідування Онищенка. Загалом, погано підготувалися автори, — навіть уже всіма спростований фейк про "втечу Порошенка від "Нацкорпуса" примудрилися двічі вставити в програму. Мабуть, автори дуже поспішали. І хоча більшість фактів і чуток, викладених в програмі, можна було знайти в мережі і кілька років тому, часу дійсно мало: вибори вже наступної неділі.

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