Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 16:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Детектор лжи для "Слуги народа": какой должен быть алгоритм

1.2т Читати матеріал російською

Прочел заявление президента Владимира Зеленского о необходимости прохождения депутатами "Слугами народа" детектора лжи, и если детектор что-то покажет, то тогда нарушителями займутся антикоррупционные органы.

Публичность в таком скандальном вопросе - это очень хорошо. Но при этом позиция президента не отвечает реальной ситуации, правильный алгоритм должен быть таким:

1. Детектор лжи не является основанием для открытия уголовного дела, и не может служить доказательством в суде. Качество исследования детектора лжи критически зависит от качества работы и объективности оператора-психолога. Чтобы исследование было независимым, в таком случае надо объявить тендер, иначе к результатам исследования не будет доверия.

Новини
Коломойський мститься Зеленському, Разумков – Дубинському

2. Президент объявляет законопроект 2047-д об отмене поборов неотложным и вносит от своего имени в парламент.

3. Верховная Рада включает "турборежим" и за один день выносит на голосование закон, из-за отклонения которого возникли подозрения в коррупции. По числу тех, кто проголосовал, сразу станет ясно, кто к чему причастен, и обсуждение произойдет в зале. Вот в зале и будет настоящий детектор лжи.

Новини
Зеленский обязан закончить "эпоху бедности" к весне

4. Правоохранительные органы обязаны включиться в расследование немедленно. САП сегодня утром уже открыла уголовное дело против народных депутатов из комитета, а президент должен взять это расследование на личный контроль, и прокуроры должны регулярно сообщать о результатах.

5. В случае возникновения сомнений в добропорядочности депутатов комитета, и при отсутствии реальных улик, единственной санкцией может быть разве что расформирование комитета и перетасовка депутатов по другим комитетам для обновления состава.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
6
Смішно
3
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Когда грохнут жыдовскую падаль Бутусова у украинцев будет праздник.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки