Детектор брехні "Слуги народу": чому у Раді заговорили про підкуп нардепів

В Офісі президента України запропонували перевірити відразу з десяток нардепів від "Слуги народу" на детекторі брехні. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт, який має зруйнувати мільйонну схему одіозного нардепа Антона Яценка.

Така практика для Верховної Ради нова, а у монобільшості вже з'явилися перші невдоволені. Чому "слуги" можуть потрапити під поліграф і хто вже зумів "відзначитися" – з'ясовував OBOZREVATEL.

Що сталося

Відразу кілька джерел повідомили – ОП хоче, щоб із десяток народних депутатів від "Слуги народу" пройшли поліграф. Йдеться перш за все про членів комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Першим про це у своєму Facebook написав народний депутат від СН Олександр Дубінський.

"Причина – звернення до ОП декількох депутатів, яким не сподобалося голосування членів комітету, де було ухвалене рішення про знищення монополії на оцінкову діяльність т.зв. "майданчиків Яценка" + демонополізацію ринку держзакупівель через систему Prozorro, а також зниження цін на участь у торгах + забезпечення прозорої роботи СЕТАМ/АРМА", – розповів він.

У публікації йдеться про голосування за законопроєктом №2047. Його завдання – ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод із нерухомістю.

Так, у розпорядженні OBOZREVATEL з'явився список депутатів, які виступали за і проти схеми.

За скасування: Данило Гетманцев (Слуга народу); Олександр Сова (Слуга народу); Олександр Ковальчук (Слуга народу); Мар'ян Заблоцький (Слуга народу); Олексій Устенко (Слуга народу); Ярослав Железняк (Голос); Галина Васильченко (Голос).

Як голосували нардепи

Проти скасування (або утрималися): Олександр Дубінський (Слуга народу); Олексій Ковальов (Слуга народу); Дар'я Володіна (Слуга народу); Андрій Холодов (Слуга народу); Ольга Василевська-Смаглюк (Слуга народу); Ірина Аллахвердієва (Слуга народу); Елла Рєпіна (Слуга народу); Олег Марусяк (Слуга народу); Юлія Діденко (Слуга народу); Анастасія Ляшенко (Слуга народу); Олег Воронько (Слуга народу); Олексій Леонов (Слуга народу); Анна Колесник (Слуга народу); Ігор Палиця (За майбутнє); Ніна Южаніна (Європейська солідарність).

Ймовірно, саме цих нардепів і хочуть перевірити на детекторі брехні. У своїй нещодавній публікації Дубінський звинувачує кількох колег. Зокрема нардепів Андрія Мотоловця і Роксолану Підласу. Нардеп Підласа ж цю інформацію заперечує.

А у коментарі OBOZREVATEL у месенджері WhatsApp нардеп Дубінський розповів, що за підсумками голосування за законопроєктом нардепи вирішили оновити його і внести новий. З урахуванням усунення монополії не тільки з боку прокладок, але і від оцінювачів майна, а також для досягнення прозорості СЕТАМ і ProZorro.

Щоправда, наміри перевірити "своїх" нардепів з боку Офісу президента це не зупинило. До слова, цю саму інформацію підтвердив і ексвіцепрем'єр-міністр Павло Розенко у своєму Facebook.

"Офіс Президента висунув підозри 11 народним депутатам від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 тисяч доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради", – написав Розенко.

За даними джерел OBOZREVATEL, 30 тисяч доларів нардепам, можливо, міг передати народний депутат Ігор Палиця. Який близький до парламентської групи олігарха Ігоря Коломойського.

Це побічно підтверджується і тим, що більшу частину депутатів, які голосували за збереження "майданчиків", неофіційно відносять до так званої "групи Коломойського". Зокрема яскраві її представники Дарина Володіна Андрій Холодов, Олександр Дубінський, Ігор Палиця та Ольга Василевська-Смаглюк.

У цій ситуації історія з поліграфом для "слуг" виглядає більш ніж логічною. Ймовірно, в ОП зрозуміли ознаки "договорняка" з боку цілої когорти народних обранців, які не підтримали законопроєкт і скасування схеми.

Тому і вирішили їх "перевірити". До слова, в кінці жовтня – на початку листопада СН проведе партійні збори. Серед основних питань – можливі перестановки та кадрові рішення.

Яку схему хочуть зберегти у "Слузі"?

Йдеться про ліквідацію фірм-посередників, які заробляють гроші "з повітря" на операціях продажу-купівлі нерухомості.

Зокрема оцінювачі визначають вартість об'єкта і отриману цифру вносять до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Далі база автоматично розраховує, чи не занизив господар квартири її вартість, намагаючись заощадити на податках. Незалежно від того, чиї розрахунки (оцінювача чи системи) виявляться точнішими, податок сплачується з більшої суми.

Спочатку доступ до бази був безкоштовним. Зараз же після низки "реформ" все йде через кілька фірм. За кожну спробу оцінювача внести інформацію до реєстру він платить від 900 до 1800 гривень. Щомісяця виходять мільйонні платежі.

Базу запровадив глава Фонду Держмайна Віталій Трубаров. Як заявляв журналіст Юрій Бутусов, Трубарова призначили за допомогою Хомутинніка, який був співголовою депутатської групи "Відродження". Хоча сам Хомутиннік цю інформацію спростував, на зв'язок нардепа з колишнім в.о. глави Фонду держмайна вказує безліч чинників.

Реальним же бенефіціаром прибутку є інший скандальний політик – нардеп-мажоритарник Антон Яценко, який, за інформацією OBOZREVATEL, у п'ятницю, 18 жовтня, після голосування зустрічався з Ігорем Коломойським.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!